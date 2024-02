Com preços a partir de R$ 10, Sport inicia venda de ingressos para a partida contra o Fortaleza

A- A+

O Sport iniciou na manhã desta segunda-feira (19) a venda de ingressos para a partida contra o Fortaleza, válida pela Copa do Nordeste, na Arena Pernambuco. O duelo, que acontece na próxima quarta (21), contará com várias promoções para os torcedores, incluindo bilhetes custando R$ 10.

O check-in exclusivo começou para Sócio 87, Rubro-negro, Leão, Leão sem fronteiras e PCD, assim também como as vendas online para todas as categorias de sócio e público em geral. As vendas físicas também começaram nesta segunda-feira (19), seguindo das 9h às 17h, nas bilheterias do arco (público geral) e social (Proprietário e sócio), e secretaria social (Proprietário e Projeto PCD).

Os preços promocionais para a partida contra o Fortaleza estão disponíveis até às 8h59 da quarta-feira (21) para o setor Sul Superior, que terá valor único de R$ 10,00. Após esse horário, o valor será: R$ 100,00 e R$ 50,00 (sócio e meia).

Já os setores Norte e Sul Inferior terão preços convidativos e vão custar R$ 15,00 durante todo período de venda. A expectativa da diretoria é de receber um bom número de rubro-negros para incentivar à equipe diante de um adversário direto na luta pelo título regional.

Os torcedores visitantes só poderão comprar o ingresso no site oficial do clube, na quarta-feira (21), das 9h às 22h45. Eles ficarão no setor norte superior e os bilhetes vão custar R$ 100 e R$ 50,00(meia). Importante lembrar ao torcedor que é obrigatória a apresentação do comprovante de meia-entrada no estádio, de acordo com legislação vigente.

Gratuidade para as crianças

As crianças com até 7 anos e 11 meses terão direito à gratuidade na partida, mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Arena.

Confira os valores:

Oeste Inferior: R$ 150,00 /R$ 75,00 (sócio e meia)

Leste Inferior: R$ 60,00/R$ 30,00 (sócio e meia)

Leste Superior: R$ 40,00,R$ 20,00 (sócio e meia)

Sul e Norte Inferior: R$ 15,00 (Promocional, valor único)

Sul Superior: R$ 10,00 (Promocional, valor único Das 8h da segunda-feira, dia 19, até às 8h59 da quarta-feira, dia 21)

Sul superior a partir das 9h do dia 21 de fevereiro: R$ 100,00/ R$ 50,00 (sócio e meia)

Camarote Oeste: R$ 100,00

Proprietário

Oeste Inferior: R$ 60,00

Camarote Oeste: R$ 60,00 e R$ 30,00 (meia)

Deck Oeste: R$ 60,00

Proprietário e sócio

Oeste Inferior: R$ 30,00

Camarote Oeste: R$ 30,00

Deck Oeste: R$ 30,00

Para comprar os ingressos online, basta acessar o site www.maiordonordeste.com.br.

– Torcida visitante (Norte Superior): R$ 100/R$ 50. A venda será online através do site www.maiordonordeste.com.br., na quarta-feira (21), das 9h às 22h45.

Bilheterias físicas

Social

Segunda-feira (19): 9h às 17h.

Arco

Segunda-feira (19): 9h às 17h.

