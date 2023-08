A- A+

Sport Com presença da família de Ariano Suassuna, Sport lança novo uniforme três em homenagem ao escritor Padrão será utilizado pela primeira vez neste sábado (05), diante do Novorizontino

Com a casa da família Suassuna aberta para convidados, o Sport apresentou de maneira oficial o novo terceiro uniforme do clube, na noite desta sexta-feira (04). O padrão foi desenhado em homenagem a Ariano Suassuna, ilustre torcedor do rubro-negro pernambucano. O Leão estreia o traje "Sport Fino" neste sábado (05), diante do Novorizontino, pela 22ª rodada da Série B.

Concepção do uniforme

Em um projeto que contou com a colaboração do departamento de marketing do clube, da família Suassuna e da Umbro, fornecedora de material esportivo do Sport, o novo uniforme faz reverência a clássica vestimenta de Ariano, composta por um casaco preto e uma camisa vermelha, composição com as cores do clube pernambucano.

Com referências ao Movimento Armorial, vertente artística liderada por Ariano, a camisa é baseada no preto, como o casaco de Suassuna, e com uma faixa central vermelha na vertical. Ainda mais, traz elementos característicos das obras do dramaturgo. "Tentamos trabalhar elementos da estética armorial, dos elementos que Ariano traçou em vida, então a família foi muito ativa nesse processo, a Umbro fez a sugestão e família conseguiu incrementar ainda mais. Foi uma contribuição muito ativa dos Suassuna, cada elemento foi pensado e introduzido com alguma história por trás”, declarou Eduardo Arruda, vice-presidente de Marketing.

Ainda segundo o dirigente, ao longo dos próximos dias, o clube lançará conteúdos contando melhor cada detalhe. “Vamos tentar mastigar, teremos algumas postagens que vão ilustrar melhor o que são cada elemento na camisa", completou.

Parceria de sucesso

Fornecedora desde 2019, a Umbro vem agradando o gosto dos torcedores rubro-negros. Perto do fim do contrato, a marca de material esportiva busca renovar com Sport.

“A gente está no processo de renovação, acho que agora o presidente vai jogar mais duro, com um lançamento desse, com as altas expectativas de venda, acho que atingimos o ápice dessa parceria, nossa intenção é continuar, acho que a do clube também, temos uma boa relação com a diretoria do clube e esperamos em breve anunciar uma renovação com o Sport", disse Eduardo Pogetto, diretor geral da Umbro no Brasil.

Ariano e Sport

Ariano Suassuna nasceu na Paraíba, em 1927, mas passou grande parte da sua vida no Recife, quando chegou aos 15 anos de idade para estudar. Além de ser um dos grandes escritores do Nordeste, com obras como "O Auto da Compadecida" e "Fernando e Isaura", Ariano é reconhecido como um grande torcedor do Sport. Ele faleceu em 2014, aos 87 anos.

“Para nós do Sport é um evento extremamente importante, porque homenagear uma pessoa que é ícone da nossa cultura, para o clube é algo de muito valor. O Sport é dito como um dos maiores clubes do Nordeste e sempre foi muito homenageado por Ariano e agora chegou a hora de nós devolvermos a honra para uma figura tão ilustre da nossa região”, discursou Yuri Romão, Presidente do Sport.



