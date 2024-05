A- A+

Copa do Mundo Feminina Com presença de Cristiane, Brasil lança campanha para sediar Copa do Mundo Feminina de 2027 "Está Tudo Pronto" é o tema da peça que destacou a experiência brasileira em grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016; resultado sai nesta sexta (17)

Nesta sexta-feira (17), o Congresso Anual da FIFA, na Tailândia, vai definir o país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Com grandes expectativas de ser escolhido, o Brasil, por meio do Ministério dos Esportes, divulgou nesta terça-feira (14) a campanha “Está Tudo Pronto” que contou com Cristiane e outras destaques da seleção. Veja o vídeo:

Além de Cristiane, Tainá e a ex-jogadora Daniela aparecem no vídeo, que utilizou como exemplo a experiência brasileira na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

A produção destacou os estádios, os aeroportos, a rede hoteleira, o ecossistema turístico e toda infraestrutura logística estão preparados para receber mais um evento mundial no esporte.

Em 2023, foi criada a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino, que prevê ações para o incentivo à modalidade, assim como aumentar a profissionalização na área.

"A campanha reflete o compromisso do Governo Federal e do Ministério do Esporte em promover o futebol feminino e seu papel transformador, além de fortalecer a posição do Brasil como líder global no cenário esportivo", afirma o ministro do Esporte, André Fufuca. "Estamos confiantes de que o nosso país oferece todas as condições necessárias para sediar uma Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino memorável e inspiradora”, finalizou.

O Brasil disputa a possibilidade de sediar o Mundial de 2027 com a candidatura conjunta dos países Bélgica, Alemanha e Holanda.

