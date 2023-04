A- A+

Basquete Com presença de ídolos, NBA Basketball School arma as primeiras jogadas em nova unidade no Recife Buscando promover atividades educacionais e esportivas, a maior liga de basquete do mundo avança na capital pernambucana

Ampliando sua presença ao redor do mundo, a NBA Basketball School, em parceria com FPS Sports e a Bright Academy, abriram na noite da última terça-feira (4), no Recife, a primeira escolinha aberta ao público da maior liga de basquete do mundo. Contando com a presença de Alessandra, campeã mundial e duas vezes medalhista olímpica, e Jeff "Salve Guys", influenciador digital, o projeto visa promover cidadania através do esporte, além de implementar a metodologia de treinos da NBA.

A prática esportiva é essencial para a fromação de um cidadão. O esporte na sua essência é um espaço de promoção de saúde, socialização e de educação. Indivíduos que praticam atividades esportivas aprendem a ter respeito as regras, ao próximo, além de estarem mais perto de um estilo de vida mais saudável.

Como exemplo para os meninos e meninas que estiveram presentes na inauguração da escolinha, o evento de abertura teve dois ídolos que tiveram suas vidas completamente mudadas pela bola laranja. Emocionando o público com suas histórias de vida, as referências presentes puderam ser inspiração para a nova geração que está em busca dos seus sonhos.

Alessandra, atleta multicampeã, contemporânea de Hortência, Magic Paula e Janeth, rodou o mundo através do basquete e conseguiu mudar a situação da família através do esporte. Orfã desde os12 anos, Alessandra viu no esporte a oportunidade de conseguir o sustento necessário para sua casa. Segundo a ex-alteta e agora educadora, o basquete foi a família que ela não pôde ter.

Já Jeff "Salve Guys", jovem de Upatininga, distrito de Aliança, teve sua história de vida conhecida nacionalmente ao transformar o que era um canavial em uma quadra de basquete. Utilizando materias improvisados, como um fundo de um balde como aro, um suporte de antena velho como a haste e a porta de um armário velho como tabela. Jefferson conseguiu transformar e mobilizar o jovens da localidade em torno do esporte. Atualmente, Jeff tem um projeto chamado "Salve Guys" e que conta entre 25 e 30 jovens praticantes diferentes modalidades.

Jeff "Salve Guys", influenciador de Upatininga, distrito de Aliança, da zona da mata norte de Pernambuco

Para melhorar e dar continuidade com o projeto em Aliança, Kleber Borges, diretor da FPS anunciou que o clube disponibilizará duas tabelas oficiais. Ainda mais, Carlos Russo, representante da Bright Academy também disponibilizou um espaço para Jeff poder aprender e ter mais experiência com metodoligias de treinos de Basquete.

Veja também

Futebol Feminino Seleção da França feminina goleia Colômbia (5-2) na estreia do técnico Hervé Renard