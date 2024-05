A- A+

Seleção Brasileira feminina Com Marta, seleção brasileira feminina é convocada para amistosos em Pernambuco e na Bahia Brasil irá enfrentar a Jamaica nos dias 1º e 4 de junho

O técnico Arthur Elias convocou, na manhã desta sexta-feira (10), a seleção brasileira feminina para os amistosos contra a Jamaica, que serão realizados na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, e na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, nos dias 1º e 4 de junho, respectivamente.

A lista contou com a presença da seis vezes eleita melhor do mundo, Marta, que deve realizar, em Pernambuco, o seu penúltimo jogo vestindo a camisa do Brasil.

A maior artilheira da história das Copas, somando os torneios masculino e feminino, anunciou, recentemente, que este será o seu último ano atuando pela seleção.

Além de Marta, a convocação contou com a presença de mais 25 nomes. Confira a lista completa:

Goleiras

Lorena - Grêmio

Luciana - Ferroviária

Natascha - Palmeiras

Tainá - América-MG

Laterais

Fê Palermo - Palmeiras

Tamires - Corinthians

Yasmim - Corinthians

Zagueiras

Antônia - Levante-ESP

Rafaelle - Orlando Pride-EUA

Tarciane - Houston Dash-EUA

Thais Ferreira - Tenerife-ESP

Meias

Ana Vitória - Atlético de Madrid-ESP

Brena - Palmeiras

Duda Sampaio - Corinthians

Duda Santos - Ferroviária

Yayá - Corinthians

Atacantes

Adriana - Orlando Pride-EUA

Bia Zaneratto - Kansas City Current-EUA

Byanca Brasil - Cruzeiro

Cristiane - Flamengo

Gabi Nunes - Levante-ESP

Gabi Portilho - Corinthians

Jheniffer - Corinthians

Ludmilla - Atlético de Madrid -ESP

Marta - Orlando Pride-EUA

Priscila - Internacional

Para o jogo da Arena de Pernambuco, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) anunciou que a abertura da venda de ingressos está prevista para começar na próxima segunda (13).

Olimpíadas

A convocação desta sexta, entretanto, ainda não é a lista para as Olimpíadas de Paris. Portanto, os amistosos contra a Jamaica servirão como uma espécie de preparatório para os Jogos Olímpico, que acontecem em julho.

Nas Olimpíadas, a seleção feminina está no Grupo C juntamente com Espanha, Japão e Nigéria.

Confira a data dos jogos nas Olimpíadas

25/07 - Nigéria x Brasil, às 15h

28/07 - Brasil x Japão, às 13h

31/07 - Brasil x Espanha, às 13h







