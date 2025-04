A- A+

FAMOSOS Com presença de Messi e Tom Brady, Beckham faz festa para comemorar 50 anos; veja fotos Ex-jogador inglês faz aniversário no dia 2 do próximo mês, mas suas comemorações já começaram

David Beckham completa 50 anos no dia 2 do próximo mês, mas suas comemorações já começaram. O ex-jogador organizou, na última segunda-feira, uma festa com familiares e amigos mais próximos, que contou com a presença de jogadores do Inter Miami, como o ex-quarteto do Barcelona Luis Suárez, Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets.



A festa também contou com o astro do futebol americano Tom Brady e o do basquete Shaquille O'Neal, além de estrelas de Hollywood, como Justin Theroux e Fisher Stevens e o vencedor do Grammy Marc Anthony.



Messi e Antonela Roccuzzo indo para festa de David Beckham Foto: Reprodução

Jordi Alba e esposa em aniversário de David Beckham Foto: Reprodução

Tom Brady e Shaquille O'Neal na festa de Beckham Foto: Reprodução

Beckham e família Foto: Reprodução





Os familiares do ex-jogador da Inglaterra também estavam presentes no evento de gala. Nas redes sociais, Beckham postou uma foto ao lado de sua esposa Victoria Beckham e acompanhado dos filhos do casal, Romeo, Cruz e Harper — embora o filho mais velho, Brooklyn, não tenha sido fotografado.

"Então pensei em começar a comemorar um pouco mais cedo. Uma noite tão especial em Miami. Que sorte ter amigos e familiares incríveis para começar as comemorações do 50º aniversário", escreveu Beckham, que só fará 50 anos em 2 de maio, em um post no Instagram.

