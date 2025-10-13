Com presença de Raí, Recife firma parceria para capacitar profissionais do esporte

A- A+

O tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira Raí esteve no Recife, nesta segunda-feira (13), para firmar uma parceria com a Prefeitura do Recife, através da Fundação Gol de Letra. O acordo é para a realização da terceira edição do Projeto Jogo Aberto Brasil na capital pernambucana. A formalização da aliança foi anunciada no Compaz Dom Helder Câmara, na comunidade do Coque, na Joana Bezerra.

“A Fundação Gol de Letra está firmando um acordo hoje com a Prefeitura para lançar o programa Jogo Aberto, que vai para a terceira edição. Com isso, vamos mais uma vez fazer um ciclo exitoso, tendo como foco principal a formação de professores e professoras da nossa rede, oferecendo um modelo de capacitação que impacte os alunos que irão passar por eles. Contamos com o craque Raí, que está liderando este projeto e fazendo bem feito no futebol e na cidadania. É muito importante essa parceria para promover o bem comum, poder transformar a vida das pessoas através do esporte e da educação, mostrando o que realmente é bom”, afirmou o prefeito João Campos.

O projeto formará 100 profissionais vinculados à Secretaria de Esportes do Recife e ao Compaz. Serão dois grupos que receberão aulas teóricas e práticas entre os dias 13 e 17 de outubro. Os participantes receberão certificados. A iniciativa tem o intuito de promover a integração entre escola, família e sociedade, e será voltada para profissionais das áreas de Educação Física, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Gestão Socioeducativa.

“É uma honra estar aqui com vocês. O programa se chama Gol de Letra por ser o esporte pela educação. Temos os atletas de ponta, as competições, mas o esporte é transversal, assim como o Compaz, atingindo a sociedade como um todo. Parcerias como essa que estamos fazendo hoje são de grande importância para nossas crianças, profissionais da área e para a educação. Agradeço ao prefeito e aos secretários por esta oportunidade”, destacou Raí Souza, ex-jogador e diretor executivo da Fundação Gol de Letra.

Eriberto Filho, secretário de Esportes, destacou a importância da parceria. “A parceria com a Fundação Gol de Letra é muito importante para o Recife. Ela fortalece e capacita, de forma ainda mais específica, a nossa rede de profissionais, deixando o trabalho com mais qualidade técnica. Quando a gente investe na formação de quem faz o esporte na ponta, a gente garante resultados melhores e um impacto ainda maior na vida das pessoas.”

