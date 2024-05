A- A+

Futsal Com presença de Sport e Náutico, Campeonato Brasileiro de futsal divulga canais de transmissão Torneio será transmitido na TV aberta e fechada, além de streaming via Youtube

Contando com Sport e Náutico, a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal, que é organizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), começa neste final de semana. Com uma proposta de profissionalizar e espalhar ainda mais a modalidade no Brasil, a CBFS fechou acordo de transmissão com a Band, na TV aberta, SporTV e NSports, na TV fechada, além do Flow Sport Club, através de streaming em um canal na plataforma YouTube.

"Estamos muito felizes com as parcerias de transmissão do nosso primeiro Brasileiro de Futsal. Este campeonato é um sonho de todos os apaixonados pela modalidade, e essas emissoras estão contribuindo diretamente para a concretização desse sonho. Faremos um grande campeonato, com jogos emocionantes envolvendo times de tradição e grandes torcidas. É um novo momento do futsal e a mídia entendeu esse processo", afirma Vander Iacovino, Diretor Executivo da competição.

Com as parcerias firmadas, os torcedores terão acesso à cobertura de muitos jogos da primeira fase classificatória e de todos os jogos da disputa a partir das quartas de final. Os clubes participantes também terão a possibilidade de exibirem os jogos em seus mandos que não estiverem cobertos pelas emissoras oficiais. A CBFS cederá os direitos dessas partidas para as equipes, que comunicarão a seus públicos sobre suas respectivas transmissões.

Primeiros jogos

O Brasileirão de futsal começa no próximo final de semana. O jogo de abertura será o clássico mineiro entre Cruzeiro e América-MG no dia 11 de maio (sábado), às 16h, com transmissão exclusiva no NSports na TV fechada e CBFSTV no YouTube.

Já no domingo (12), é o dia da estreia do Sport, que visita o América-RN, às 11h, Ginásio Nélio Dias. O Náutico faz seu primeiro jogo somente na sexta-feira (17), às 20h, recebendo o Passo Fundo no Geraldão.

Veja também

LIGA DOS CAMPEÕES Luis Enrique é cauteloso no PSG: 'Estou confiante em vencer, mas se perder, a vida continua'