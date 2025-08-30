A- A+

Náutico Com presença do Náutico, confira como ficaram os quadrangulares da Série C 2025

Com a conclusão da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, foram definidos os oito clubes classificados para a etapa de quadrangular que vale o acesso à Série B. Pernambuco será representado pelo Náutico. Além do Timbu, passaram Caxias, Ponte Preta, Londrina, São Bernardo, Guarani, Brusque e Floresta.

Serão dois grupos de quatro equipes cada, com seis jogos (três de ida e três de volta). Os dois melhores sobem de divisão e os líderes de cada chave farão a final.

O chaveamento do quadrangular foi definido da seguinte forma: um grupo terá o líder, quarto, quinto e oitavo colocados. Nele, estarão Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta, respectivamente.

No outro, o que tem a presença do Náutico, em terceiro, ficaram também Ponte Preta (segundo), Brusque (sexto) e Guarani (sétimo).

Tanto o Caxias como a Ponte vão alternar confrontos fora e dentro de casa. Começam como visitantes e terminam como mandantes. Já Náutico e Londrina iniciarão longe do reduto, depois jogarão duas vezes seguidas em seus domínios. No returno do quadrangular, farão dois jogos fora e terminarão a série diante da torcida.

Ordem dos jogos do Náutico

Brusque (fora)

Guarani (em casa)

Ponte Preta (em casa)

Ponte Preta (fora)

Guarani (fora)

Brusque (em casa)

