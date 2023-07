A- A+

Futebol Com presença do Retrô, confira como fica o mata-mata da Série D Fênix será a única representante pernambucana na competição, já que o Santa Cruz foi eliminado ainda na fase de grupos

O fim de semana definiu os 16 clubes classificados ao mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Fase em que Pernambuco estará representado pelo Retrô, que terminou como líder do Grupo 4. A outra equipe do estado que estava no torneio, o Santa Cruz, foi eliminada ainda na primeira fase, ficando em sexto na chave 3.



Confira abaixo quais os jogos do primeiro mata-mata da Série D



Parnahyba x Nacional-AM

Potiguar x Bahia de Feira

Águia de Marabá x Atlético-CE

Falcon x Sousa

Princesa dos Solimoões x Ferroviário

ASA x Nacional-PB

Maranhão x Tuna Luso

Pacajus x Retrô

Inter de Limeira x Caxias

Brasil de Pelotas x Patrocinense

Camboriu x Maringá

Ferroviária x Hercílio Luz

Vitória-ES x Ceilândia

Operário VG x Portuguesa-RJ

Brasiliense x Athletic Club

Democrata GV x Anápolis

