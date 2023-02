A- A+

Sport Com presença do Sport, Liga Forte Futebol assina acordo com investidores Presidente Yuri Romão esteve em São Paulo representando o clube pernambucano

Nesta segunda-feira (6), em São Paulo, o Sport esteve presente na cerimônia da Liga Forte Futebol do Brasil (LFF), realizada para a assinatura de acordo de investimentos junto a Life Capital Partners e a Serengeti Asset Management. Elas pretendem se tornar sócias de uma futura liga, com o intuito de organizar o Campeonato Brasileiro e a Série B. O Rubro-negro foi representado pelo presidente Yuri Romão.

A ideia dos clubes é viabilizar o montante negociado junto ao investidor, que consiste no valor de R$ 4,85 bilhões para uma liga com 40 equipes ou R$ 2,3 bilhões caso a adesão seja apenas de times da LFF. Para isso, no entanto, será necessária a aprovação dos órgãos deliberativos de cada agremiação.

“Particularmente, trato o dia de hoje como emblemático para o nosso futebol. Depois de muitas reuniões, estudos e, principalmente, união entre os clubes, a LFF assina acordo de investimento que vai marcar o início de um novo momento para o futebol brasileiro. E o Sport não poderia ficar de fora”, pontuou Yuri Romão.

A Liga Forte Futebol do Brasil tem como bandeira uma distribuição mais justa de receitas, além de fair play financeiro e governança, a fim de fortalecer e melhorar o produto do futebol brasileiro, com base no que é visto nos campeonatos de mais sucesso do mundo, a exemplo da inglesa Premier League.

No formato aprovado pelo grupo, os critérios para a divisão financeira são: 45% de maneira igualitária, 30% pela performance esportiva e 25% pelo apelo comercial. Além disso, há uma regra para que em nenhum cenário a disparidade entre o primeiro e o último time seja superior a 3,5 vezes.

“Uma distribuição de renda mais justa, baseada em critérios, é o ponto de partida para termos um produto mais forte, onde os clubes terão maiores condições de serem protagonistas. O nosso futebol não pode seguir com uma diferença expressiva nas arrecadações entre equipes da mesma competição e divisão”, disse o presidente do Clube.

“Constatar tantos clubes imbuídos nessa mesma ideia, além de marcas e empresas que são referências no mercado, mostra que estamos no caminho certo”, concluiu Yuri.

Confira os 26 clubes que formam o Forte Futebol:

ABC

Atlhético-PR

Atlético-MG

América-MG

Atlético-GO

Avaí

Brusque

Chapecoense

Coritiba

Ceará

Criciúma

CRB

CSA

Cuiabá

Figueirense

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Internacional

Juventude

Londrina

Náutico

Operário

Sport

Vila Nova

Tombense

Veja também

Futebol Alemão valoriza invencibilidade coral e se coloca à disposição para jogar diante do Fluminense/PI