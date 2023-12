A- A+

Estatísticas Com presença do Trio de Ferro, confira as melhores campanhas dos clubes fora do G-12 do Brasileirão Athletico é o clube de maior destaque entre os integrantes da lista nacional

O G-12 do futebol brasileiro é um grupo dos clubes considerados mais populares e bem-sucedidos do Brasil. Formado por Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco, as equipes totalizam 62 títulos das 68 edições do Campeonato Brasileiro.

Desse modo, é um grande desafio para times fora desse grupo - casos de Sport, Náutico e Santa Cruz, por exemplo - conseguirem uma campanha de destaque ou até mesmo o título do campeonato mais disputado do planeta.

Para se ter uma noção, de acorodo com levantamento feito pelo perfil Ranking Histórico de Clubes Brasileiros, das mais de 500 equipes que disputaram o Campeonato Brasileiro desde 1959 até 2023, apenas 22 conseguiram fazer uma campanha de destaque no campeonato. O recorte é ainda maior quando são citados os títulos, levando em consideração que dentre esses 22, somente cinco venceram a competição, sendo eles Bahia (1959 e 1988), Sport (1987), Coritiba (1985) e Athletico (2001).

O Furacão, inclusive, vem alcançando ótimos desempenhos no Brasileirão e é reponsável por ser o melhor clube classificado fora do G-12 em 12 edições. Os paranaenses vêm figurando cada vez mais como os "intrusos" do campeonato. De 2010 até 2023, a equipe foi a melhor, fora os considerados grandes, em oito edições do torneio.

Na útlima edição do campeonato, o clube responsável por fazer a melhor campanha foi o Red Bull Bragantino. Na ocasião, o clube de Bragança Paulista terminou o campeonato na sexta posição, chegando até a sonhar com o título na reta final da competição.

Trio de Ferro

Sport



Dentre os clubes da capital pernambucana, apenas o Sport faturou o título da competição, no ano de 1987. Fora a conquista, o Rubro-negro conseguiu as melhores campanhas nos anos de 1963, quando foi eliminado pelo Santos, na semifinal do campeonato, terminando na quarta posição. No ano de 2015, já no atual formato, o Leão fechou a sua participação em sexto lugar.

Náutico



Apesar de não ter qualquer título do Campeonato Brasileiro da Série A, o Náutico já foi o melhor clube fora do G-12 em cinco oportunidades, com destaque para o vice-campeonato em 1967. O Alvirrubro também fez grandes campanhas nas edições de 1966 e 1967, teminando na terceira colocação. No atual formato, o clube conseguiu a melhor colocação em 2012, quando fechou a Série em 12º lugar.

Santa Cruz



O Santa Cruz também não possui título, porém o clube já fez a melhor campanha em uma edição. O campeonato de 1975 foi histórico para o Tricolor, que fechou o campeonato na quarta posição, sendo eliminado nas semifinais pelo Cruzeiro.

Confira as melhores campanhas dos clubes fora do G-12 no Brasileirão:

Abaixo, correções importantes sobre os campeonatos de 81 e 83. O ADM não se atentou que a Ponte e o Athletico estavam acima de Operário e Goiás, respectivamente. Athletico amplia a liderança neste recorte pra 12! pic.twitter.com/290WzJaXOA — Ranking Histórico de Clubes Brasileiros (@rankinghistbr) December 13, 2023

