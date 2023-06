A- A+

Seleção Brasileira Com presença de Joelinton, jogadores se apresentam à Seleção Brasileira em Barcelona A equipe se prepara para o amistoso contra Guiná, no sábado (17)

Os convocados da Seleção Brasileira para a segunda data Fifa do ano começaram a se apresentar em Barcelona, nesta segunda-feira (12). A Canarinho enfrentará Guiné, no sábado (17), na cidade; depois segue para Lisboa, onde jogará com Senegal dia 20.

Vinícius Júnior foi o primeiro a chegar nesta segunda-feira (12). Exatamente às 7h45. Seguiu direto para o café. Depois vieram, pela ordem, Casemiro, Malcom e Vanderson, individualmente.

Pouco antes do horário do almoço, um grupo de seis jogadores aportava no hotel da delegação, em Barcelona. Eram eles Rodrygo, Richarlison, Joelinton, Danilo, Eder Militão e Ibañez. Em seguida, o goleiro Alisson se juntou ao grupo.

Autor de três gols na Copa do Mundo, essa convocação marca o retorno de Richarlison à Seleção Brasileira. O atacante tinha ficado de fora da primeira partida do ano, contra Marrocos, por causa de um problema muscular.

“Muito bom rever o grupo na Seleção, eu já estava com saudades. Quero desfrutar desse momento”, disse Richarlison.

