A- A+

Petrolina Com presença na Série D de 2024 confirmada, presidente do Petrolina detalha planejamento A Fera Sertaneja terá um ano recheado pelas disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série D

Com a eliminação do Retrô para o Maranhão nos pênaltis, na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz ficou sem a vaga na Série D do próximo ano. A única chance seria com a desistência da Fênix ou do Petrolina, o que foi novamente negado pelo presidente Jeferson Oliveira.

"A gente já começou nosso planejamento para o próximo ano. Já rodamos cidades de Pernambuco e do Nordeste atrás de parcerias para formar um time não só para disputar a Série D, mas para subir para a terceira divisão", disse Jeferson em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco.

Antes da Série D de 2024, o Petrolina terá inicialmente a disputa da Copa do Brasil e do Pernambucano. De acordo com o presidente da Fera Sertaneja, a pré-temporada deve começar a partir de novembro.

"O foco do Petrolina é o Campeonato Pernambucano, que garante as vagas para as competições nacionais em 2025. Nosso planejamento é começar bem", afirmou.

A ideia do Petrolina é trabalhar em 2024 com uma folha mensal de R$ 150 mil, que representava um acréscimo de R$ 50 mil dos gastos do ano de 2023.

Pedido dos tricolores

Nas redes sociais, torcedores do Santa Cruz foram até o perfil do Petrolina no instagram pedindo para a equipe ceder a vaga na próxima Série D.

A Fera Serjaneja respondeu alguns dos comentários. "Mesmo com todo respeito que temos ao Santa Cruz, isso nunca será possível! O que conquistamos em campo, será honrado! Por nós, pelos nossos colaboradores, pela nossa torcida e pela nossa cidade".

Resposta do Petrolina nas redes sociais. Foto: Reprodução.

Veja também

Futebol Internacional Thierry Henry será técnico das seleções sub-21 e olímpica da França