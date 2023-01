A- A+

Sport Com previsão para abrir setor em fevereiro, instalação de cadeiras da Ilha entra em fase final Nesta etapa, a previsão é que as 2.581 unidades sejam colocadas até o início do próximo mês

O Sport continua instalando as novas cadeiras da Ilha do Retiro. Na última sexta-feira (13), o clube começou a colocar a segunda remessa, que referem-se ao primeiro até o décimo degrau. Nesta etapa, a previsão é que as 2.581 unidades sejam encaixadas no setor até o início de fevereiro.

O espaço que diz respeito ao 11º até o último degrau já havia tido os 2.800 assentos inseridos. A intenção do clube é que os torcedores e sócios tenham acesso ao local a partir do próximo mês.

“Já temos todas as cadeiras que encomendamos conosco aqui no Clube e projetamos em pouco tempo poder colocar todas elas. Estamos finalizando também a concretagem do lado oposto aos que os assentos começaram a ser instalados, falta bem pouco, mas não será algo que vai atrapalhar o nosso cronograma”, detalhou o gestor de engenharia do Sport, Luciano Moura.

Regularização das cadeiras

Com a inauguração do local perto de acontecer, o Sport está 'convocando' os torcedores que são donos de cadeiras para regularizarem as mensalidades. O clube está oferencendo desconto na tentativa de acelerar a iniciativa.

"Como estamos bem próximos de concluir a reforma desse espaço, viemos também convocar a nação rubro-negra a se regularizar, estar em dia e contribuir com o patrimônio do Sport. Trata-se da maior obra no estádio desde a construção das ampliações e nos orgulha muito em breve poder fazer essa reabertura, com modernidade e conforto ao nosso torcedor", disse o vice-presidente social leonino, Fernando Soares.

Casos de inadimplência

Os torcedores que atualmente estão inadimplentes podem quitar o período em atraso com 25% de desconto, mediante também ao pagamento referente a todo o ano de 2023.

Em dia

Os rubro-negros que encontram-se adimplentes, por sua vez, recebem 25% de desconto no pagamento da anuidade de 2023. O abatimento, o Clube reforça, é válido apenas para quem se manteve quitado até o fim de 2022.

Aquisição de cadeiras

Já os torcedores que adquirirem novas cadeiras entre esta quinta (5) e o dia 30 de janeiro estão isentos da anuidade para 2023. As cadeiras estão à venda por R$ 5 mil.

Forma de pagamento

Em todos os casos mencionados acima será possível parcelar em até dez vezes sem juros. Os torcedores podem comprar cadeiras ou regularizar as situações na secretaria social.

Valor para manutenção das cadeiras

Durante esta quinta (5) até 30 de janeiro, será aplicado o valor referente a meio salário mínimo de 2022, que é de R$ 606.00.

