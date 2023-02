A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Com problema na coxa, Lewandowski é dúvida do Barça para semifinal da Copa do Rei contra o Real O atacante polonês de 34 anos é o artilheiro do time com 24 gols nesta temporada contando todas as competições

Robert Lewandowski é dúvida para o clássico entre Barcelona e Real Madrid na quinta-feira (2), pelas semifinais da Copa do Rei devido a um problema na coxa, disse o Barça em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

"O titular Robert Lewandowski tem uma sobrecarga no bíceps femoral da coxa esquerda. É baixa e a evolução dele vai marcar a sua disponibilidade", indicou o clube catalão.

O atacante polonês de 34 anos é o artilheiro do time com 24 gols nesta temporada contando todas as competições.

Alguns meios de comunicação espanhóis avaliam que o ex-jogador do Bayern de Munique deverá ficar duas semanas afastado, o que lhe permitiria jogar o jogo de volta da Copa do Rei, no dia 5 de abril. Lewandowski se lesionou no domingo durante a derrota da sua equipe para o Almería (1-0) fora de casa.

O Barcelona terá de visitar o Santiago Bernabéu no jogo de ida das semi-finais da Copa do Rei sem os lesionados Pedri e Ousmane Dembelé.

A equipe comandada por Xavi Hernández é líder da LaLiga com sete pontos de vantagem sobre seu adversário imediato, o Real Madrid.

