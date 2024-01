A- A+

Futebol Salgueiro desiste de participar do Pernambucano; vaga ficará com o Flamengo de Arcoverde Mesmo com saída do torneio, Carcará não será punido com multa ou rebaixamento, já que protocolou no dia 14 de dezembro uma carta de desistência

Agora é oficial: o Salgueiro não disputará o Campeonato Pernambucano 2024. Convivendo com problemas financeiros, o Carcará sequer montou um elenco para a disputa da competição, que tinha estreia da equipe prevista para o dia 14 de janeiro, nos Aflitos, contra o Náutico. Mesmo com a saída do torneio, Carcará não será punido com multa ou rebaixamento, já que protocolou no dia 14 de dezembro uma carta de desistência - medida exigida pelo regulamento da competição.

De acordo com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, o substituto do Salgueiro será o Flamengo de Arcoverde, terceiro colocado da Série A2 do ano passado. A primeira opção era o Vitória, vice-campeão do torneio que dá acesso à elite, mas o Tricolor das Tabocas não indicou interesse na vaga.

Com a saída, o Flamengo deve entrar automaticamente como adversário do Náutico no dia 14 de janeiro, nos Aflitos, na estreia do Campeonato Pernambucano.

Campeão do Pernambucano de 2020, o Salgueiro foi responsável por eliminar o Náutico nas quartas de final do Estadual passado. O Carcará também está fora da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil.

