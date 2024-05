Com programação especial, orla de Piedade recebe 12 quadras de beach tennis neste sábado (4)

A- A+

Em uma parceria com o Sesc Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, entrega, neste sábado (4), às 15h, um complexo com 12 quadras de beach tennis.



O esporte tem crescido cada vez mais no cenário nacional, principalmente no Nordeste. Os equipamentos esportivos ficam localizados na orla da praia de Piedade, na altura do restaurante Boi e Brasa.

O complexo, chamado de Arena Beach Sesc Piedade, teve um investimento de R$ 500 mil. A ação integra, de acordo com a gestão, "uma série de investimentos de R$ 50,5 milhões que a instituição está aportando na cidade".

“Além do investimento de cerca de R$ 500 mil na arena, estamos reformando a unidade que mantemos na praia de Piedade desde a década de 1970, sendo R$ 25 milhões, entre obras, equipamentos e mobiliários, para a primeira etapa, que ficará pronta em agosto deste ano, e mais R$ 25 milhões que estimamos aportar numa segunda parte, a ser licitada em breve”, detalhou o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto.

O espaço está amparado no Termo de Cooperação e Adoção de Logradouros Públicos nº 01/2023, assinado pelo Sesc e pelo município. Com isso, coube à instituição a operação, gestão e a manutenção dos espaços. Já a prefeitura ficou responsável pelo licenciamento e iluminação da arena.

Funcionamento

As instalações estarão abertas de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e nos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h. O Sesc deverá ainda fazer o empréstimo dos materiais necessários, como rede, bola e raquete, além de fornecer orientação de professores para que os alunos da rede de ensino municipal possam praticar.

No caso de pessoas que queiram usar os espaços, mas não possuam os equipamentos, o Sesc fará a locação dos itens. E se os usuários já os possuírem, só será necessário fazer o agendamento do horário em que desejam usar a quadra, sem custo algum, mediante apresentação de documento de identificação.

Além das quadras voltadas à comunidade local, o complexo também ofertará aulas semanais, em horários variados, para quem tiver interesse em se aperfeiçoar na modalidade. Neste caso, as inscrições poderão ser feitas na própria arena.

Arena Beach Sesc Piedade. - Foto: Alliny Pereira/Sesc

Programação

Para a abertura da Arena Beach, o Sesc Piedade se prepara para receber o público com atividades recreativas e de bem-estar, a partir das 15h. Estão previstas atividades com jogos e oficinas especialmente produzidas para estudantes de Escolas Municipais e Estaduais, Grupo Jovem do Sesc Piedade e público que desejar aproveitar.

A solenidade de abertura oficial será às 16h, seguida da realização do 1º Torneio Sesc de Beach Tennis, às 17h, com direito à premiação para os primeiros e segundos lugares. Até às 21h, também haverá brinquedos infláveis e circuito recreativo e ações de saúde com massoterapia e ventosaterapia.

Veja também

Saiba como formatar um cartão SD e não perder nenhum lance do seu time