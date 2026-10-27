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Náutico Com promoção, Náutico inicia venda de ingressos para decisão contra Avaí Jogo marcado para sábado (31), nos Aflitos, pode garantir a permanência do Alvirrubro na Série B

O Náutico iniciou, nesta terça-feira (27), a venda de ingressos para o jogo que pode selar a permanência do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado (31), o Timbu recebe o Avaí, às 19h30, pela 36ªrodada, nos Aflitos.

Com bilhetes a partir de R$ 10, os valores serão os mesmos para sócios e público geral.

Neste primeiro dia de vendas, o check-in foi liberado apenas para os sócios do clube. Já a partir das 18h desta quarta-feira (28), a comercialização se estende para os demais torcedores.

Os setores Hexa e Caldeirão podem ser adquiridos por R$ 10. O setor Vermelho custa R$ 20, enquanto as cadeiras estão com o preço de R$ 80.

Náutico x Avaí

Náutico e Avaí se enfrentam em duelo direto na briga pela permanência na Segundona. O Alvirrubro é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 43 pontos. Já os catarinenses ocupam o 17º lugar, com 37 pontos e precisam da vitória para seguir respirando na competição.

Em caso de resultado positivo perante o torcedor, o Timbu abre nove pontos de vantagem, restando dois jogos para o fim do campeonato.

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