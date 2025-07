A- A+

Futebol Com proposta da Bulgária, Hélio Borges quer deixar o Náutico; clube espera compensação financeira Em meio à negociação, atleta não atuou no jogo diante do Floresta, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Com proposta do Botev Plovdiv, da Bulgária, o atacante Hélio Borges comunicou ao Náutico que deseja sair do clube. O Timbu, porém, não abre mão de receber uma compensação financeira para liberar o atleta. Quem explicou a situação foi o auxiliar-técnico do clube, Guilherme dos Anjos.





“Hélio teve, na semana anterior a essa, uma proposta. O atleta se predispôs a ir ao jogo da Tombense. Entrou e ajudou. E aí a proposta agora modificou e mexeu com a cabeça do atleta porque a postura dele na primeira proposta foi uma, e a postura dele na segunda proposta já foi outra. Ele não quer ficar. A partir do momento que você tem um atleta com essa cabeça, a nossa escolha, enquanto comissão técnica, é de não contar com ele até que se resolva o problema”, afirmou o auxiliar.

A multa rescisória do atacante para clubes do exterior é de 250 mil dólares (pouco mais de R$ 1,3 milhão). Com a camisa alvirrubra, Hélio Borges tem quatro gols em 24 jogos. Em meio à negociação, o jogador não entrou em campo no empate do Náutico em 0x0 com o Floresta, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Ainda de acordo com o auxiliar, o clube pretende definir a situação ainda nesta semana, reforçando que o jogador não pode “sair de qualquer forma”.

“O atleta está, sim, juntamente, com seus representantes, querendo sair do clube de qualquer forma, mas não vai sair de qualquer forma porque o futebol não é assim. Se fosse o contrário, se fôssemos nós querendo tirar o atleta, o clube teria que arcar com 100% dos salários, com as multas, as cláusulas contratuais. O que o clube está fazendo é totalmente lícito, plausível. É proteger aquilo que é de direito do clube. Mas eu acredito num desfecho com relação a isso. Acho que essa semana a gente deve ter uma posição melhor sobre isso”, finalizou.



O Náutico volta a campo na Série C no próximo domingo (13), contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli. Os alvirrubros estão na quinta posição do campeonato, com 16 pontos.

