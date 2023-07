A- A+

Futebol Com proposta da Série C, Lucas Silva deixa o Santa Cruz Atacante não reforça o Tricolor no duelo diante do Iguatu, pela rodada final da Série D do Campeonato Brasileiro

O técnico Evaristo Piza não terá uma peça importante da equipe titular para o jogo do Santa Cruz na rodada final do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Iguatu, no Morenão. Mas o problema não é por conta de lesão ou suspensão. Com proposta de uma equipe da Série C, o atacante Lucas Silva deixou o Tricolor. A informação foi divulgada pelo repórter Paulo de Tarso, da Rádio Transamérica, e confirmada pela reportagem.



Aos 29 anos, Lucas Silva chegou ao clube na Série D do ano passado. Ao todo, participou de 43 jogos pelo Santa Cruz, com apenas três gols marcados. No confronto diante do Potiguar, na rodada passada, no Arruda, empatado em 1x1, o atacante entrou no segundo tempo, no lugar de Chiquinho.





Em quinto lugar no Grupo 3, com 20 pontos, o Santa Cruz precisa vencer o Iguatu e torcer pelo tropeço de Potiguar (em quarto, com 22) ou Pacajus (terceiro, com 23) para avançar ao mata-mata. O primeiro enfrenta o Nacional-PB, no Frasqueirão, enquanto o segundo visita o Campinense, no Amigão.

