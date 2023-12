A- A+

Futebol Com proposta do exterior, Danrlei deixa o Náutico Em nota, clube não abrirá mão da multa rescisória prevista no pré-contrato firmado entre as partes

O atacante Danrlei nem sequer estreou pelo Náutico e já está de saída. Nesta sexta (29), o clube informou que o atleta procurou a direção de futebol afirmando ter recebido uma proposta do exterior, solicitando, assim, o desligamento. O Timbu comunicou também que não abrirá mão da multa rescisória prevista no pré-contrato firmado entre as partes.

Ainda na nota, o Náutico reforça que “prezará, sempre, pela harmonia do elenco e a presença, única e exclusivamente, de atletas que queiram vestir a nossa camisa”. Danrlei veio da Chapecoense para ser uma das opções para o posto de centroavante da equipe.

Com a saída de Danrlei, o Náutico deverá voltar ao mercado para reforçar a equipe no ataque. Para a posição de centroavante, a equipe, a partir de agora, não tem um jogador específico da função, mas conta com algumas peças que podem atuar no setor, caso de Evandro e Leandro Barcia.

Veja também

Futebol "Que fique de aprendizado", diz Fabinho, sobre não acesso do Sport em 2023