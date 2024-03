Com proteção na mão, Zé Roberto treina e fica perto de retorno no Sport

A- A+

Em meio às baixas no setor defensivo, o técnico Mariano Soso pode estar perto de ganhar um reforço para o ataque. Depois de passar por cirurgia na mão direita, o atacante Zé Roberto voltou a trabalhar com o grupo nesta sexta-feira (1º), no CT José de Andrade Médicis, em Paratibe.

O camisa 99 se lesionou na partida contra o Porto, no último dia 17, pelo Pernambucano. Treze dias após passar por procedimento cirúrgico, no entanto, o jogador retornou às atividades usando uma proteção na mão operada. A expectativa era que o atacante ficasse longe dos gramados por aproximadamente 30 dias.

Caso se sinta pronto para voltar a atuar ao longo dos próximos dias, Zé Roberto pode voltar a ajudar o Leão já no próximo compromisso da equipe. Na quarta-feira (6), o Rubro-negro visita o Altos-PI, pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

Apesar de ser reserva, o atacante tem sido um dos principais nomes do time neste início de ano. Em dez partidas realizadas com a camisa rubro-negra, Zé Roberto contribuiu com três gols e cinco assistências.

