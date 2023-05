A- A+

Campeonato Brasileiro Com provocações envolvendo Gabigol, Furacão vence Flamengo de virada Essa é a segunda vitória dos paranaenses em quatro jogos no Campeonato Brasileiro

Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Athletico Paranaense saiu atrás no placar diante do Flamengo, mas virou a partida e venceu por 2x1. Essa é a segunda vitória dos paranaenses em quatro jogos no Campeonato Brasileiro, estando com seis pontos. Já o rubro-negro carioca está em situação complicada. Somou apenas três pontos após quatro rodadas - está fora do Z-4 nos critérios de desempate.

Aos 14 minutos, Everton Cebolinha foi derrubado na área. Pênalti que Gabi cobrou e converteu.

No entanto, na reta final da primeira etapa, as coisas começaram a mudar de figura para o Furacão. Fernandinho tentou encontrar Vitor Roque dentro da área com um cruzamento pela direita. A bola saiu forte e o atacante não conseguiu dominar. No entanto, o desvio do jogador na bola foi suficiente para marcar, já que o goleiro Santos saiu antecipadamente do gol e foi traído pelo toque inesperado de Vitor Roque.

Na segunda etapa, o Athletico seguiu ameaçando, até marcar aos 34. Khellven foi lançado pela direita e cruzou rasteiro para a área. Santos fez a defesa de forma apenas parcial e Erick, sozinho de cara para o gol, marcou no rebote.

Com o resultado, o Furacão alcançou os seis pontos. O Flamengo sofreu o terceiro revés consecutivo na competição. O próximo duelo do Rubro-negro carioca é contra o Goiás, na quarta-feira (10).

Após a vitA torcida do Athletico rebateu a crítica feita por Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, nesta semana. Na vitória por 2 a 1, os

Torcedores do Athletico exibiram um cartaz nas aquibancadas da Arena da Baixada, durante a vitória do Furacão contra o Flamengo, rebatendo a crítica feita pelo atacante Gabriel Barbosa sobre o gramado: "Gabriel, nossa grama vale + do que você".

Nesta semana, ele havia afirmado que a grama sintética da Baixada era "horrível". O jogador, depois da partida em Curitiba, respondeu a provocação no gramado mostrando o patch do título da Copa do Brasil de 2022 na camisa.

Essa libertadores maravilhosa https://t.co/wtWwKgwaQJ — Gabriel Barbosa (@gabigol) May 7, 2023

