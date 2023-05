A- A+

O dia 20 de maio será histórico na Ilha do Retiro. Às 16h, o Sport vai receber o Botafogo-SP, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com expectativa de casa cheia, nas arquibancadas apenas mulheres, crianças de até 12 anos e Pessoas com Deficiência estarão apoiando o Leão. O público exclusivo se dá devido à uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os confrontos com ABC e Avaí também serão restritos a este grupo de torcedores.

No primeiro jogo com portões abertos nesta edição da Segundona, o Sport busca os três pontos para esquecer o revés sofrido para o São Paulo, pela Copa do Brasil, e seguir subindo na tabela de classificação. O Rubro-negro começou a rodada na 9ª colocação, com oito pontos. Contudo, ainda tem dois jogos a menos que os demais adversários. A equipe de Ribeirão Preto, por sua vez, é o atual 5º colocado, com 12 pontos, e promete dificultar a vida dos pernambucanos.

No meio da semana, logo após o compromisso com o São Paulo, o técnico Enderson Moreira já havia cobrado o apoio de quem fosse à Ilha do Retiro neste final de semana. O discurso foi reforçado pelo elenco. Em entrevista concedida à comunicação do clube, o lateral-esquerdo Felipinho afirmou que o grupo fará de tudo para devolver a assistência vinda das arquibancadas.

"Ficamos felizes (com a presença da torcida), porque fizemos dois jogos sem a nossa torcida na Série B, e ela é fundamental. Espero que elas possam nos apoiar, jogando ali conosco, porque nossa torcida é o nosso gás dentro de campo. Fico feliz que vai ter torcida, espero que ela faça um grande show lá (na arquibancada), pois vamos fazer um grande show no campo", salientou.

O lateral-esquerdo, inclusive, deve ser uma das poucas modificações no time titular, em relação ao que ficou no empate com o Ituano na rodada passada. Com Cariús afastado por 30 dias pelo STJD, Felipinho mostrou-se triste com a situação do companheiro, mas celebrou a oportunidade recebida.

“Estou levando como um desafio novo para mim. Feliz pela minha oportunidade ter chegado, mas triste por ter chegado desse jeito. Um companheiro, o Cariús é um irmão para mim. Mas temos que seguir, venho trabalhando muito para isso, e pego essa oportunidade em um jogo tão importante para o clube. Para mim, vai ficar marcado, e quero dar sequência", enfatizou.

A incógnita na formação inicial fica por conta de Edinho. Diante do São Paulo, o camisa 11 deixou o campo com dores, e caso não tenha condições de atuar, verá Wanderson e Fabrício Daniel brigarem por uma vaga entre os 11.

Ficha técnica

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho (Wanderson ou Fabrício Daniel), Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Botafogo-SP

Victor Souza; Vidal, Márcio Silva, Carlinhos e Jean; Guilherme Madruga, Tarik, Robinho, Carlos Manuel e Lucas Cardoso; Salatiel. Técnico: Adilson Batista.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira (ambos do RJ)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: Premiere e SporTV

