Futebol Com quatro jogos diante de clubes do G8, Vagner ressalta sequência dura na Série C Timbu ainda enfrentará na fase final do primeiro turno o Brusque (1º), Operário-PR (2º), Paysandu (7º) e São Bernardo (8º)

Dos cinco jogos finais da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico enfrentará quatro equipes que, assim como o clube, estão no G8 do torneio. A começar pelo Operário-PR, atual vice-líder, com 25 pontos, e adversário do sábado (29), no Germano Kruger. O Timbu está em sexto, com 23.



“Operário é uma equipe forte, com um ataque rápido e defesa forte. Temos de trabalhar, sabendo nossos pontos fortes também, melhorando o que temos de bom. Será um jogo de dois clubes que brigam pelo acesso. Muito pegado em campo. Temos que emparelhar na briga, nos duelos. Eles estarão diante da torcida, em um campo bom, mas temos tudo para fazer um grande jogo”, apontou o goleiro Vagner.





Além do Operário, o clube enfrentará o líder Brusque, o Paysandu, em sétimo, além do São Bernardo, atualmente em oitavo. A exceção é o CSA, em 12º. “É uma sequência pesada, mas não teve jogo fácil na Série C. Independente do adversário ou da colocação, é 11 contra 11. As partidas são muito disputadas, do primeiro ao último minuto. Não dá para cravar quem vai ganhar, independente do mando de campo. Sabemos das nossas qualidades e vamos aprimorar para conquistar as vitórias”, afirmou.



Vagner também comentou sobre as movimentações no mercado do Náutico. O clube está próximo de oficializar a chegada dos zagueiros Richardson e Joecio, além dos atacantes Danrlei e Yago Ferreira.



“Todo atleta que chega é bem-vindo. Sempre tem que reforçar, algo a melhorar. Alguns jogadores são da característica que o professor (Fernando Marchiori) gosta. Temos um grupo bem família”, frisou, destacando também que não teme a chegada de mais um goleiro para brigar por posição no time.



“Fico grato de fazer bons jogos e, se vier mais um goleiro, é bom porque aumenta competitividade. Ninguém é titular absoluto. Todos chegam para lutar por espaço. Trabalho todo dia para melhorar e beneficiar o Náutico”, apontou.



Vagner também foi sondado



Antes de renovar o vínculo com o Náutico até o fim da temporada, Vagner confessou que foi procurado por outros clubes, mas manteve o discurso que o foco está em permanecer no Timbu para ajudar na briga pelo acesso.



“Chegaram algumas coisas antes da renovação, mas eu fechei com o clube. Uma coisa que tenho na minha carreira é de que, se tenho contrato, vou cumprir até o último dia, sem ouvir conversa. Quando acabar, conversamos. Meu empresário sabe dessa questão e nem comenta comigo. Quando alguém me liga, eu já passo o contato dele e fica para ele.Como tenho contrato, vou cumprir, a não ser que paguem a multa. Na minha cabeça, o foco é no meu trabalho, com o objetivo de colocar o Náutico na Série B”, concluiu.

