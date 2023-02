A- A+

Sport Com quatro jogos em dez dias, Enderson vai avaliar mudanças no Sport contra o Porto Depois do confronto no Agreste, o Leão tem dois clássicos e Ceará pela frente

A maratona de jogos do início da temporada segue intensa no calendário do Sport. Nos próximos dez dias, o Leão da Ilha terá quatro partidas, sendo duas pelo Campeonato Pernambucano e as outras pela Copa do Nordeste.

O primeiro compromisso é nesta quarta-feira (08), contra o Porto, em Caruaru. Analisando a quantidade de jogos, o técnico Enderson Moreira vai avaliar possíveis mudanças para o confronto no Agreste.

"São quatro jogos em 10 dias. O tempo de recuperação é mínimo. Eu não gosto de falar nada sobre o que vamos fazer. O que mais importa é o processo de recuperação dos atletas, saber quem está inteiro para o jogo. Se a gente tiver algum problema, a gente vamos fazer a troca. É humanamente impossível participar com a mesma equipe de todos os jogos", iniciou.

"O Porto fez um grande jogo contra o Retrô. É um jogo extremamente difícil, que a gente precisa ir com o que tiver de melhor. Vamos avaliar jogo a jogo para não tomar decisões precipitadas", concluiu.

Depois do Porto, o Sport tem como adversários: Náutico (Estadual), Ceará (Copa do Nordeste) e Santa Cruz (Copa do Nordeste).

