campeonato brasileiro Com queda do Santos, Flamengo e São Paulo são os únicos que só disputaram a primeira divisão O Cuiabá também entra na seleta lista dos times que nunca foram rebaixados para Série B

Com o rebaixamento do Santos para a Série B, concretizado na última quarta-feira, Flamengo e São Paulo passaram a ser os únicos times que só disputaram a primeira divisão do Brasileirão. Até 2016, além do Peixe, Internacional e Cruzeiro também estavam neste grupo, mas eles acabaram sendo rebaixados em algum momento nestes sete anos.

No quesito rebaixamento da Série A para a Série B, o Cuiabá também entra nesta seleta lista. O clube matogrossense, fundado em dezembro de 2001, foi subindo de divisão ao longo dos anos e desde que estreou na primeira, em 2021, nunca foi rebaixado para a segunda divisão nacional. Assim, se tornando uma das três equipes que nunca foram rebaixadas na história da Série A do Campeonato Brasileiro.

No Brasileirão de pontos corridos, que começou em 2003, apenas Flamengo, São Paulo, Cuiabá e Fluminense nunca foram rebaixados. O tricolor carioca já disputou a Série B, mas caiu em 1997, quando o formato do Campeonato Brasileiro ainda era de mata-mata.

Na ocasião, os 26 clubes jogavam todos contra todos, em turno único, e os oito primeiros se classificavam para a fase final, enquanto os quatro últimos estavam automaticamente rebaixados. Por ter terminado em 25° na tabela final, o Fluminense caiu para a Série B, ao lado de União São João, Criciúma e Bahia.



A regra do rebaixamento começou a valer sistematicamente a partir de 1988 e, desde então, o número de times rebaixados variava de acordo com o regulamento da competição. Somente em 2003 foi adotado um sistema padrão de disputa do Brasileiro, em pontos corridos, e com rebaixamento fixo de quatro times por temporada, à exceção de 2003, quando apenas dois times caíram para a Série B.

Lista dos times rebaixados no Brasileirão por pontos corridos

2003: Fortaleza e Bahia

2004: Criciúma, Guarani, Vitória e Grêmio

2005: Coritiba, Atlético-MG, Paysandu e Brasiliense

2006: Ponte Preta, Fortaleza, São Caetano e Santa Cruz

2007: Corinthians, Juventude, Paraná e América-RN

2008: Figueirense, Vasco, Portuguesa e Ipatinga

2009: Coritiba, Santo André, Náutico e Sport

2010: Vitória, Guarani, Goiás e Grêmio Prudente

2011: Atlético-PR, Ceará, América-MG e Avaí

2012: Sport, Palmeiras, Atlético-GO e Figueirense

2013: Portuguesa, Vasco, Ponte Preta e Náutico

2014: Vitória, Bahia, Botafogo e Criciúma

2015: Avaí, Vasco, Goiás e Joinville

2016: Internacional, Figueirense, Santa Cruz e América-MG

2017: Coritiba, Avaí, Ponte Preta e Atlético-GO

2018: América-MG, Sport, Vitória e Paraná

2019: Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí

2020: Vasco, Goiás, Coritiba e Botafogo

2021: Grêmio, Bahia, Sport e Chapecoense

2022: Ceará, Atlético-GO, Avaí e Juventude

2023: Santos, Goiás, Coritiba e América-MG

