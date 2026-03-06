A- A+

Santa Cruz Com queda precoce na Copa do Brasil, Santa Cruz mira reformulação de olho na Série C Técnico Claudinei Oliveira e executivo Alex Brasil afirmaram que chegadas e saídas devem acontecer nas próximas semanas

Eliminado de forma precoce na Copa do Brasil, na última quinta-feira (5), diante do Sousa-PB, na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz busca recalcular a rota de olho no principal objetivo da temporada: a Série C. Com um mês pela frente até a estreia perante o Itabaiana, o Tricolor deve lidar com saídas e chegadas nas próximas semanas.

Na coletiva depois do confronto com o Sousa, o técnico Claudinei Oliveira foi enfático ao afirmar que só pretende trabalhar com quem estiver totalmente focado no clube. O discurso ainda foi reforçado pelo novo executivo, Alex Brasil.

"Eu não tenho problemas de trabalhar com um grupo inchado, desde que tenhamos atletas comprometidos. Se a gente tiver 30 caras que queiram para caramba, a gente trabalha com 30. Se tiver 26 que queiram, a gente trabalha com 26. A gente vê uma categoria de base muito forte, então vamos trabalhar com 24 e seis ou sete da base", iniciou Claudinei.

"São coisas que estamos identificando, eu não estou nem há uma semana no clube. Vamos procurar tomar as melhores decisões pensando no clube. Lógico que tem um orçamento, não é normal ter 30 atletas, pois tem que pagar os 30, né? Temos que pensar nisso", prosseguiu.

Com a queda na Copa do Brasil, o Santa Cruz deixou de faturar R$ 950 mil. Sem aportes financeiros dos investidores da SAF no momento, o dinheiro seria crucial para o clube na busca por novas peças. Apesar da escassez de recursos, Alex Brasil deixou claro que a diretoria não vai medir esforços para qualificar o elenco.

"Claro que chegadas e saídas vão acontecer. Eu acho que isso faz parte, ainda mais em um momento como esse. Estou há quatro dias no clube, se nós aqui estamos tristes, imagina o torcedor? A gente sentiu, estamos envergonhados e queremos dar a volta por cima com quem quer ficar aqui", pontuou o dirigente.

"Mas tem uma série de coisas, uma série de fatores envolvidos. A coisa mais fácil para mim é contratar. Dispensar também é fácil. Mas existe uma série de fatores a ser respeitada. A gente sabe a realidade do clube, não vamos medir esforços, o presidente deixou isso muito bem claro e nós vamos fazer o que tem que ser feito", concluiu Alex.

Com a saída da Copa do Brasil, o Santa Cruz só volta a entrar em campo no começo de abril. Na ocasião, vai encarar o Itabaiana, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

