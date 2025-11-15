A- A+

Futebol Com queda, Sport alcança topo da lista de rebaixamentos do futebol brasileiro Seja no atual formato ou desde que o Brasileirão foi criado, em 1971, o Rubro-negro está entre os times que mais caíram para a Série B

Com o rebaixamento à Série B consumado de forma antecipada neste sábado (15), após goleada sofrida para o Flamengo, o Sport entrou numa seleta lista negativa do futebol brasileiro: a de clubes com mais quedas na história do Brasileirão disputado por pontos corridos. Diante da fraca campanha apresentada em 2025, o Rubro-negro pernambucano igualou Coritiba e Avaí, e agora soma cinco descensos desde que a competição passou a ter esse formato em 2003. O Vitória também pode atingir a marca, mas segue vivo pela permanência.

Além deste ano, o Leão da Ilha do Retiro já tinha sido rebaixado em 2009, 2012, 2018 e 2021. Nesta temporada, entretanto, acumula a pior campanha. São apenas 17 pontos conquistados em 33 partidas. Um aproveitamento de 17,1%, com duas vitórias, 11 empates e 20 derrotas.

Considerando o início do Campeonato Brasileiro, em 1971, o Sport também chegaria ao topo da lista de mais retornos à Segunda Divisão. Com o desempenho desta temporada, o Leão assinou o sétimo rebaixamento, dividindo o espaço com América-MG, Coritiba e Goiás.

Com cinco partidas a serem feitas pela frente nesta edição da Série A, o Sport busca agora se despedir de sua 12ª participação de forma honrosa e quer evitar ser o dono da pior campanha da história do futebol de Pernambuco na elite do futebol nacional. Para isso, precisa somar mais quatro pontos para ultrapassar o Náutico de 2013. Na ocasião, o Timbu fechou o campeonato com 20 pontos. Foram cinco vitórias, cinco empates e 28 reveses.

Além de Sport, Avaí e Coritiba, outros clubes também caíram uma quantidade de vezes considerável no Brasileirão neste novo formato. Goiás, Vasco e Vitória*, em quatro ocasiões, Bahia, Criciúma, Figueirense e Ponte Preta, três vezes, Botafogo, Náutico, Santa Cruz, Portuguesa, Athletico-PR, Ceará, Chapecoense, Guarani, Grêmio, Fortaleza*, Juventude e Paraná, em duas, já visitaram a Série B em mais de uma oportunidades.

*Ainda correm risco de queda.

