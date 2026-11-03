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Liga dos Campeões Com Raphinha em alta, Barcelona recebe Aston Villa pela Champions; veja jogos desta terça (3) Em Munique, Bayern recebe o Atlético de Madrid, enquanto o PSG visita o Villareal

A UEFA Champions League terá nove partidas nesta terça-feira (3), pela quarta rodada da fase de liga. Entre os principais destaques estão Barcelona x Aston Villa, no Camp Nou, e Atlético de Madrid x Bayern de Munique, no Estádio Metropolitano. Atual bicampeão, o PSG visita o Villareal, na Espanha.

O Barcelona recebe o Aston Villa às 17h (horário de Brasília), em um confronto importante para as pretensões das duas equipes. Os ingleses chegam com 100% de aproveitamento, somando nove pontos em três partidas. Já o time catalão tem seis pontos e busca se recuperar da derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na rodada anterior.

Um dos destaques da partida será Raphinha. O brasileiro marcou duas vezes na goleada por 6 a 1 sobre o Alavés, no último sábado (31), e soma 17 gols em 12 jogos na temporada.

Na coletiva que antecedeu o confronto, o técnico Hansi Flick voltou a elogiar o atacante. O alemão afirmou que o brasileiro está em "nível espetacular" e destacou que suas características se encaixam perfeitamente no estilo de jogo da equipe.

"Ele está muito concentrado, é o nosso capitão e está demonstrando sua qualidade. Estou encantado, porque é importante tê-lo nesse nível", declarou.

Flick também ressaltou a capacidade de Raphinha de encontrar espaços para atacar e sua contribuição tanto com a bola quanto sem ela. Sobre o adversário, o treinador classificou Unai Emery como um dos melhores técnicos da Europa e destacou a organização do Aston Villa.

Jogão em Madri

Outro grande confronto da rodada acontece em Madri, às 17h. Atlético de Madrid e Bayern de Munique se enfrentam em um duelo entre duas equipes tradicionais do futebol europeu. O time de Diego Simeone aposta na força defensiva e na intensidade para superar os alemães.

Já o Bayern tenta impor seu estilo ofensivo e conquistar um resultado importante fora de casa na disputa pelas primeiras posições da tabela.

Ainda na Espanha, o atual bicampeão Paris Saint-Germain também entra em campo nesta terça. Líder absoluto do Campeonato Francês, onde pode se dar ao luxo de poupar peças sempre que preciso, o time dirigido por Luis Enrique encara o Villareal, às 17h, no El Madrigal.

As duas equipes vivem situações completamente inversas na tabela do torneio. Enquanto os espanhóis são apenas o 19º colocado, com apenas três pontos, os franceses lideram a competição com 100% de aproveitamento.

Além dos dois confrontos de destaque, outros sete jogos completam a programação da Champions League nesta terça-feira. Às 14h45, Shakhtar Donetsk enfrenta o Sporting, enquanto o Galatasaray recebe o Stuttgart. Às 17h, a rodada terá Feyenoord x Inter de Milão, Bodo/Glimt x Lille, LASK x Slovan Bratislava, Manchester United x Roma.

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