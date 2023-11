A- A+

Futebol Com reapresentação no dia 27 de dezembro, Sport tenta fechar com técnico nos próximos dias Em coletiva de apresentação do novo coordenador técnico do clube, Ricardo Drubscky, nome de Gustavo Morínigo foi questionado, mas Leão negou interesse

Após definir a montagem do novo departamento de futebol, o Sport foca suas atenções na busca de um novo treinador. Com reapresentação marcada para o dia 27 de dezembro, o Leão pretende fechar com um novo comandante nos próximos dias.

“No futebol, as coisas são feitas concomitantemente. Tivemos uma reunião de 12, 14 horas. Já vinha falando com Jorge (Andrade, diretor) e o presidente (Yuri Romão), via vídeo, sobre o grupo. Confesso que assisti uns 30 jogos do Sport. Alguns jogadores já trabalharam comigo. Estamos fazendo o planejamento com muitas mãos. O treinador, em particular, não é tão simples assim. É uma figura importantíssima. Defendo o papel dele. Futebol é um projeto técnico e tudo que envolve a paixão é em decorrência do que se faz no campo”, apontou Ricardo Drubscky, coordenador técnico do Sport.

O dirigente também pediu cautela à torcida e elogiou o antigo treinador da equipe, Enderson Moreira. “A torcida hoje está insatisfeita com razão porque a equipe não correspondeu em termos de resultados. Peço paciência ao torcedor leonino porque estamos tentando. Não sabemos se vamos trazer o melhor técnico para o Sport. Tivemos em 2023 o treinador da Série B mais credenciado para subir o Sport. Eu vi o time jogando muito até agosto. Não tinha um que não falava que o clube não subiria. Esse foi o amargo que ficou. Não sei se o novo treinador vai agradar uma parcela grande da torcida, mas pedimos paciência aos torcedores porque estamos construindo um clube”, frisou.

O nome do paraguaio Gustavo Morínigo, ex-técnico de clubes como Ceará, Coritiba e Avaí, foi questionado como um possível integrante da lista de profissionais que o Sport estuda trazer. Situação negada pelo diretor Guilherme Falcão.

“Traçamos um perfil de treinador. Temos uma visão clara do que queremos e precisamos. Sobre Gustavo, teve uma passagem exitosa pelo Coritiba. Um treinador que tem suas virtudes, mas em momento algum houve tratativas, sem nenhum demérito ao nome dele”, frisou.

Drubscky técnico? Apenas como coordenador

Hoje como coordenador técnico, Drubscky tem passagens como treinador por clubes como Athletico, Fluminense e América-MG. Perguntado se, em uma possível necessidade, toparia assumir o Sport, o dirigente descartou a possibilidade.

“Não vou falar que é zero porque Tite falou que era zero a chance de voltar (a comandar um clube em 2023), mas voltou. Mas não há a mínima possibilidade. Tive a chance de ser treinador do Cruzeiro e recusei imediatamente. Fui contratado para ser coordenador técnico”, reforçou.

Veja também

Campeonato espanhol Barcelona e Atlético de Madrid fazem duelo direto para entrar na briga pelo título espanhol