FUTEBOL Com recepção calorosa, Diego Souza chega ao Recife para voltar a jogar pelo Sport; veja vídeo Jogador desembarcou no aeroporto por volta das 22h

DS87. Embaixador. Pai. Seja qual apelido for, a verdade é uma só: Diego Souza chegou. Com uma recepção calorosa da torcida do Sport, o ídolo rubro-negro desembarcou por volta das 22h desta sexta (21), no Aeroporto dos Guararapes, para reforçar o Leão na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Cerca de duas mil pessoas marcaram presença no desembarque, gerando tumulto na saída do atleta. Diego Souza chegou a vestir uma camisa do Sport antes de ser "levado" pela multidão.





Torcida sobre a van que leva Diego Souza - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Diego, de 38 anos, estava de férias, nos Estados Unidos, desde que acertou a saída do Grêmio. Antes de estrear pelo Sport, o atleta terá que aprimorar a forma física, já que não entra em campo desde 25 de março, na vitória do Grêmio por 2x1 para o Ypiranga, no Campeonato Gaúcho, por conta de uma ruptura do menisco medial do joelho esquerdo. A tendência é que o camisa 87 só entre em campo a partir da segunda metade de agosto.





Será a terceira passagem do atleta no Sport. A primeira foi entre 2014 e 2015, sendo o segundo ano marcado pela melhor campanha do Leão na história dos pontos corridos da Série A, terminando em sexto lugar.

Depois de uma passagem curta pelo Fluminense, o camisa 87 voltou em 2016, temporada em que foi artilheiro do Brasileirão pelo Sport, ao lado de Fred e William Potker, todos com 14 gols. Em 2017, ele ajudou os pernambucanos a evitarem a queda à Segundona. No geral, Diego Souza tem 173 jogos e 57 bolas na rede pelo Leão.

