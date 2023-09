A- A+

INSATISFAÇÃO Com recolhimento de assinaturas, conselheiros do Santa Cruz pedem afastamento de ALN Caso alcançado, afastamento acontecerá de forma imediata e pelo período de 90 dias

Conselheiros do Santa Cruz se articulam, por meio de um abaixo-assinado, para que o presidente Antônio Luiz Neto seja afastado do clube pelo período de 90 dias. Até o momento, o documento tem mais de 130 assinaturas.

Idealizador da ação, Jaime Fortunato explicou o trâmite da iniciativa e revelou ter escolhido o caminho da união dos nomes por mais rapidez ao processo.

“Eu fiz um requerimento para o (Conselho) Deliberativo pedindo o afastamento de Antônio (Luiz Neto), com base na lei do Profut e também por descumprimento do estatuto. Marino (Abreu) teria que deliberar ou engavetar. Fiz isso para que acontecesse mais rápido, já que o estatuto do clube é claro e diz que precisa de um terço de assinaturas dos conselheiros a favor do afastamento, ele seria imediato e por 90 dias”, disse, antes de calcular um possível cenário de conclusão no fim de semana.

“Temos hoje quase 400 conselheiros, sendo 80 beneméritos. A gente criou uma meta de 150 assinaturas para ter um número expressivo e já temos mais de 130. Até domingo chegamos”, projetou.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com Antônio Luiz Neto, mas não obteve retorno até a veiculação desta matéria.

