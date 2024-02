A- A+

Futebol Com recompensa de até R$ 1 mil, FPF e Disque-Denúncia lançam campanha 'Juntos pela paz no futebol' Ação visa promover que a sociedade civil possa fazer denúncias anônimas sobre os envolvidos ao ataque do ônibus do Fortaleza

Foi assinado nesta terça-feira (27), na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o convênio entre a instituição e o Disque-Denúncia com a finalidade que a sociedade possa realizar denúncias anônimas que identifiquem os responsáveis pelo ataque ao ônibus do Fortaleza, na última quarta (21), na Arena de Pernambuco, no duelo entre o clube cearense com o Sport, pela Copa do Nordeste.

Será oferecida a recompensa de R$ 1 mil para cada prisão efetuada por meio do Disque-Denúncia. As acusações podem ser feitas com o anonimato garantido, por meio do telefone (81) 3719-4545 e pelo Whatsapp (81) 98256-4545. As informações enviadas pelo Whatsapp podem conter fotos, vídeos e áudios que levem à identificação dos criminosos.

"A gente traz essa ferramenta para que a população faça o uso dela de uma forma responsável, trazendo informações sobre a identificação desses criminosos que promoveram toda aquela situação", começou Janeilda Rodrigues, coordenadora do Disque-Denúncia.

"É importante focar na responsabilidade que a FPF está tendo na identificação dessas pessoas que serão punidas com os rigores da lei e na medida da sua participação nessa ato", completou.

Aliança que vai além

A parceria entre a Federação Pernambucana de Futebol e o Disque-Denúncia está prevista para além do caso ocorrido com o Fortaleza. Segundo Janeilda Rodrigues, a ferramenta está à disposição da população para todo e qualquer caso de violência. "O disque-denúncia existe para colher informações sobre crimes e criminosos. Se for ocorrer um jogo e as pessoas tiverem conhecimento daqueles que vão com o intuito de praticar atos criminosos, podem agir preventivamente fazendo essa denúncia anteriormente. Trabalhamos também com essas informações para que a Polícia possa se antecipar. O Disque-Denúncia vem trazendo esse canal especialmente ao ocorrido no último dia 21, mas fica ativo para qualquer pessoa entrar em contato e trazer informações sobre outras demandas" , pontuou.

Parceria antiga

A composição dos esforços entre a FPF e o Disque-Denúncia não é algo inédito. Em 2014, no caso da morte de Paulo Ricardo Gomes da Silva, atingido por um vaso sanitário após um jogo entre Santa Cruz x Paraná pela disputa da Série B daquele ano, o Disque-Denúncia ofereceu uma recompensa de R$ 5 mil para quem apresentasse informações que identificasse os envolvidos. "Nós estamos retornando uma parceria que já existiu e o nosso interesse é que seja permanente, para que qualquer ocorrência de natureza policial. O que fizemos hoje é disponibilizar mais uma ferramenta para o poder público, para que ela possa ter mais elementos e que possa trabalhar melhor" ", disse Evandro Carvalho, Presidente da FPF.

Veja também

futebol Inglês Com cinco gols de Haaland e quatro assistências de De Bruyne, City avança na Copa da Inglaterra