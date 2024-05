A- A+

Tênis Com recorde de atletas, Brasil chega a Roland Garros pensando também nas Olimpíadas Lista de atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos de Paris será definida depois do Grand Slam francês

Principal torneio de saibro do circuito mundial de tênis, Roland Garros começa oficialmente neste domingo (26), com as disputas da 1º rodada. Em 2024, o Brasil chega com o maior número de representantes de toda história, são 11 atletas no total. Por mais que o sonho do título do Grand Slam francês possa parecer distante para o tênis brasileiro, um bom desempenho no torneio poderá garantir que alguns desses tenistas permaneçam na capital francesa e tenham um lugar na disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, que será disputada nas mesmas quadras, no próximo mês de julho.

Nas disputas de simples, apenas Bia Haddad (14ª) e Thiago Wild (58º) já tinham vagas garantidas via ranking para a chave principal. Mas pela via da disputa qualificatória, Gustavo Heide (174º), Felipe Meligeni (136º), Thiago Monteiro (84º) e Laura Pigossi (119ª) conseguiram vencer todas as três partidas e avançaram à chave principal do torneio.

Somando a participação de Rafael Matos, Marcelo Melo, Fernando Romboli, Luisa Stefani e Ingrid Martins, além do próprio Wild nas duplas, o país chegou no total de 11 atletas no torneio de Paris.

A melhor edição do Brasil no termo de número de participantes havia sido em 1988, quando o país chegou com sete tenistas, sendo eles: Cassio Motta, Luiz Mattar, Marcelo Hennemann, Pat Medrado, Gisele Miró, Niege Dias e Luciana Corsatto.

Olimpíadas

Entre as mulheres, tudo já está mais encaminhado para o Brasil. Medalha de ouro no Pan de Santiago em 2023, Laura Pigossi é o único nome brasileiro que já está cravado nos Jogos Olímpicos de Paris. 14ª no ranking da WTA, Bia Haddad é outro nome praticamente certo na disputa.

Por outro lado, as últimas semanas foram proveitosas para Thiago Monteiro e Thiago Wild. No início da temporada do saibro, Monteiro conseguiu boas campanhas nos Masters 1000 de Madrid e Roma, avançando mais de 20 posições no ranking. Já Wild conseguiu se manter entre os 60 melhores do mundo.

De uma maneira geral, a lista olímpica dá vaga aos 56 melhores tenistas do mundo. Porém, com as desistências e a limitação de quatro atletas por país, os ranqueados entre os números 70 ou 80 do mundo conseguem a vaga.

O ranking final da ATP (masculino) e WTA (feminino) serão definidos após a disputa de Roland Garros, em 10 de junho de 2024. Será a partir desta data que ocorrerá a definição de todos tenistas que atuarão nos Jogos Olímpicos de 2024.

1ª rodada simples

Feminino

Laura Pigossi x M. Kostyuk (UCR)

E. Cocciaretto (ITA) x Bia Haddad

Masculino

G. Monfils (FRA) x Thiago Wild

Felipe Meligeni x C. Ruud (NOR)

Thiago Monteiro x M. Kecmanovic (SER)

Gustavo Heide x S. Baéz (ARG)



