Com recorde de contemplados, Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e Time PE divulgam lista final de aprovados

Com o maior número de contemplados na história do Estado, a Secretaria de Educação e Esportes (SEE) divulgou, nesta terça-feira (20), o resultado dos programas Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e Time PE. Ao todo, serão contemplados 772 atletas e técnicos, sendo 683 do Bolsa Atleta, 50 do Bolsa Técnico e 39 do Time PE. Os programas, promovidos pelo Governo do Estado, têm um orçamento recorde para esse ano de aproximadamente R$ 8,4 milhões.

“Estamos extremamente felizes em anunciar esta incrível marca histórica, que reflete o compromisso do nosso Estado em apoiar, desenvolver e valorizar nossos talentos esportivos. Parabéns a todos os atletas e técnicos por essa conquista”, comemorou a secretária de Educação e Esportes, Ivaneide Dantas.

O Bolsa Atleta Pernambuco, em vigor desde 2012, é voltado para atletas de modalidades olímpicas e não olímpicas, e oferece um benefício que varia de R$ 380 a R$ 2,5 mil mensais, durante 12 meses. Além disso, o programa ainda disponibiliza acompanhamento nutricional e psicológico gratuito.

Já o Bolsa Técnico oferece um benefício que varia entre R$ 450 a R$ 1 mil mensal, durante 12 meses. O programa é uma política de incentivo ao esporte destinada a técnicos de modalidades olímpicas e não olímpicas, envolvidos na prática de esporte de base, estudantil e rendimento no âmbito de Pernambuco.

O Time PE, que é voltado apenas para atletas da seleção brasileira de sua respectiva modalidade olímpica ou paralímpica, passa a contar com 24 atletas e 15 técnicos contemplados. O projeto, que iniciou em 2013, oferece um auxílio mensal de R$ 2,5 mil para atletas e R$ 1 mil para treinadores durante um ano, além de passagens aéreas nacionais e internacionais e avaliações fisiológicas, nutricionais, psicológicas e fisioterapêuticas.

“É com muita alegria que a gente divulga o resultado final do programa Bolsa Atleta, do Bolsa Técnico e do Time PE. São programas já bem consolidados no Estado de Pernambuco, um dos maiores do País em termos de quantidade e valor das bolsas. Para 2024, a gente teve um aumento no orçamento que repercutiu numa quantidade maior de bolsistas do programa, desde o educacional até os atletas de alto rendimento de modalidades olímpicas e não olímpicas. O que a gente deseja é muito sucesso e parabenizar a todos os contemplados”, disse o secretário executivo de Esportes, Luciano Leonidio.

