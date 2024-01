A- A+

TÊNIS Com recorde de inscrições, circuito de tênis Rota do Sol preenche 11 quadras do RTC As quartas de final e semifinais acontecerão ao longo desta segunda-feira (22)

Por conta do alto número de inscritos, os 140 participantes do circuito de tênis Rota do Sol tiveram que, em alguns momentos da competição neste fim de semana, utilizar as 11 quadras da modalidade disponíveis ao longo da estrutura do Recife Tênis Clube (RTC), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Neste domingo (21), o espaço recebeu 40 jogos de simples e 20 de duplas. As quartas de final e semifinais acontecerão ao longo desta segunda-feira (22).

Os 140 atletas participantes do Rota do Sol estão divididos entre as categorias de 10, 12, 14, 16 e 18 anos, tanto em equipes femininas quanto masculinas. Esse, aliás, é o maior número de inscritos entre as seis etapas totais.

Vice-presidente técnico da Federação Pernambucana de Tênis (FPT), Paulo Roma citou a forte presença dos atletas no evento, assim como o cronograma para os próximos desafios em quadra.

“Em razão do recorde de inscritos, em alguns momentos tivemos que utilizar toda a estrutura do complexo, 11 quadras, por conta do tamanho do evento. Realmente, é um número muito expressivo, que bateu o recorde de inscritos nos últimos anos. As categorias de 12,14, e 16 anos masculinas jogarão quartas e semifinais nesta segunda. As demais categorias jogarão as semifinais”, diz.

Entre os destaques dos pernambucanos que deixaram as quadras vitoriosos pelo placar de 2 a 0 neste fim de semana, estão: Mateus Calasans, pela categoria de 10 anos, que superou o baiano Luiz Frugoni; Raphael Vieira que superou o paulista Davi Alem, pela mesma categoria; João Vieira, que venceu o baiano Pedro Campos, na categoria 12 anos, assim como João Oliveira que superou o paulista Marcelo Dantas; Bianca Bordas que venceu a paulista Júlia Alem pelas quartas de final da categoria 12 anos; Fabrício Santos que superou o paulista Lula Batista, nas oitavas de final dos 16 anos; Edu Oliveira, que também nas oitavas de final dos 16 anos, levou a melhor diante de Heitor Gomes, do Rio Grande do Norte; João Silva, que venceu Mateus Casaes, da Bahia, nas oitavas de final dos 16 anos; e Rafael Sales, que superou Eunando Azevedo, nas quartas de final dos 18 anos.

