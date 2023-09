A- A+

ESPORTES Com recorde de inscritos, Jogos Escolares do Recife começam nesta segunda (25), no Geraldão O torneio conta com modalidades como vôlei, basquete 3x3, handebol, futsal, badminton e luta olímpica, entre outras

Os Jogos Escolares do Recife, tão aguardados pelos estudantes da Rede Municipal de Ensino, têm início nesta segunda-feira (25), a partir das 14h, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), localizado na Zona Sul da capital pernambucana. Esta edição da competição possui o recorde de inscritos, com mais de 3.500 inscrições que totalizaram mais de 2 mil atletas de 34 unidades de educação da cidade.

No torneio, os estudantes estão em busca do pódio em dez modalidades, que são coletivas ou individuais. São elas: vôlei, basquete 3x3, handebol, futsal, badminton, luta olímpica, atletismo fazem parte do cronograma da competição. Além disso, judô, queimado e xadrez são as grandes novidades do calendário de disputas.

A primeira edição dos Jogos Escolares aconteceu em 1983. Após alguns anos de hiato, o torneio voltou a fazer parte do calendário em 2017, sendo reconhecido pela importância do evento como uma ação educacional que estimula o espírito esportivo e dissemina os valores olímpicos entre os jovens.

“Acredito muito que educação e esportes caminham juntos. Dentro das nossas unidades podemos ter grandes atletas, com potencial para alcançar grandes coisas, então os Jogos Escolares vêm como uma oportunidade de mostrar esses talentos, além de movimentar a nossa Rede Municipal e relembrar a importância da prática esportiva também entre os jovens. Estamos muito contentes em realizar mais uma edição da competição e com a empolgação dos estudantes em participar”, celebrou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

Além de ser palco da grande abertura, com direito a desfile das delegações e acendimento da pira olímpica, o Geraldão também será sede das finais de futsal feminino e masculino, queimado misto, xadrez, judô e basquete 3x3 masculino e feminino.

“O esporte escolar é uma paixão antiga e eu estou vivendo a realização de um sonho. É muito importante trazer o esporte com toda essa atenção e cuidado pra dentro da escola. Os estudantes poderão vivenciar essa energia da competição de forma grandiosa, dentro de um ginásio que é uma referência para nós. Quero devolver para a sociedade tudo o que o esporte me deu e quero que esses jovens tenham a mesma oportunidade que eu tive de me tornar atleta”, complementou Yane Marques, medalhista olímpica e secretária executiva de Esportes Educacionais.

