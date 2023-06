A- A+

BASQUETE Com recorde de Jokic, Denver Nuggets vence Miami Heat e faz 2 a 1 nas finais da NBA Sérvio se tornou o primeiro jogador na história das finais da NBA a registrar um triplo-duplo com 30 pontos, 20 rebotes e 10 assistências

O Denver Nuggets contou com o brilho do astro Nikola Jokic para voltar a abrir vantagem nas finais da NBA. Na terceira partida da série, a equipe bateu o Miami Heat por 109 a 94, dentro da Kaseya Arena, e está com placar de 2 a 1 à favor na decisão. O sérvio foi o cestinha do time vencedor com 32 pontos anotados, com direito a recorde atingido.

Jokic se tornou o primeiro jogador na história das finais da NBA a registrar um triplo-duplo com 30 pontos, 20 rebotes e 10 assistências. Ele também é responsável por três dos cinco jogos com 30-20-10 de todos os tempos, com dois deles ocorrendo nesses playoffs. Wilt Chamberlain e Kareem Abdul-Jabbar compartilham os outros dois.

Jamal Murray, com 20 pontos e que também anotou um triplo-duplo, ajudou Jokic a brilhar pelo Denver Nuggets. Pelo Heat, os cestinhas foram Jimmy Butler, com 28, e Bam Adebayo, com 22.





O confronto, que será definido numa melhor de sete jogos, volta a quadra na próxima sexta-feira, na Kaseya Arena, em Miami. A bola sobe às 21h30 (de Brasília) no confronto. Será o único jogo com apenas um dia de descanso para os atletas na série.

