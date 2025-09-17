A- A+

Refeno Com recorde de mulheres, Refeno apresenta detalhes da 36ª edição Maior regata oceânica da América Latina acontece no próximo dia 27, com largada no Marco Zero

Com recorde de mulheres inscritas, foi detalhada, na tarde desta quarta-feira (17), no Cabanga Iate Clube, a 36ª edição da Regata Internacional Recife Fernando de Noronha, Refeno. A maior regata oceânica da América Latina será realizada no dia 27 de setembro. Até o momento, 100 barcos estão confirmados e outros 12 pré-inscritos. As inscrições seguem até o próximo dia 25.

A coletiva contou com a presença do Comodoro do Cabanga, Altair Júnior; do Diretor de Vela Oceânica e da Refeno, Walter Neukranz; do Comandante Carlos Frederico Tojal, da Capitania dos Portos de Pernambuco; Eduardo Loyo, Presidente da Empetur; Virgílio de Oliveira, Administrador de Fernando de Noronha; e Edival Júnior, Presidente da Comissão de Regata da Refeno.

A largada das embarcações está agendada para acontecer a partir das 12h, no Marco Zero, no bairro do Recife. São 300 milhas náuticas (cerca de 560km). Neste ano, uma arquibancada será montada entre o Cais do Sertão e o Centro de Artesanato de Pernambuco para receber o público interessado em acompanhar a saída.

Entre os destaques desta edição, o Rio de Janeiro lidera o número de inscritos com 20 barcos, seguido de São Paulo, com 19, e Bahia, com 14. Pernambuco soma 12 embarcações. Ao todo, 16 estados brasileiros estarão presentes na disputa. Além do Brasil, outros quatro países participarão da regata: Austrália, de forma inédita, Argentina, Dinamarca e Espanha.

Chama a atenção também a participação do veleiro paulista Pura Vida, com tripulação 100% feminina. A presença das mulheres, aliás, superou a do ano passado. Neste ano, 28% dos participantes serão do sexo feminino, entre os 868 tripulantes confirmados até o momento.

"A Refeno é uma grande festa náutica, mas sobretudo um evento que transcende a parte esportiva. São quase 900 velejadores, movimentando a economia e o turismo de Recife e do Arquipélago de Fernando de Noronha. Este ano temos 100 barcos inscritos, inclusive um 100% com mulheres", destacou o Comodoro Altair Júnior.

Fita Azul

Campeão das últimas duas edições, o Adrenalina Pura, atualmente comandado pelos pernambucanos Avelar Loureiro, Humberto Carrilho e Cecília Peixoto, vão buscar o 10º título da embarcação. Os demais foram conquistados quando o o barco era da bandeira da Bahia. No ano passado, o veleiro cruzou a linha de chegada após 18h49m25s.

Programação

Apesar da largada acontecer no dia 27, a programação da Refeno tem início já neste final de semana. No sábado (20), a banda Timbalada e a cantora Clara Sobral se apresentam na sede do Cabanga. Já na quinta-feira (25), será a vez de Nando Reis e PV Calado. A venda dos ingressos acontece na secretaria do clube náutico.

Em Noronha, os organizadores vão promover ações sociais, médicas, jurídicas, além da premiação da regata no Forte dos Remédios. No mesmo local, na quarta-feira (1º), Digão Raimundos e Alceu Valença farão a festa dos presentes.

Ação veterinária

Neste ano, uma das principais novidades da Refeno é a ação veterinária, em parceria com o Núcleo de Vigilância Sanitária de Noronha (NVA) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A ação vai durar de 26 de setembro a 4 de outubro. "Temos uma grande quantidade de cães e gatos na Ilha de Fernando de Noronha abandonados. Então, nesta ação serão feitos exames e também pequenas cirurgias, tanto em cães como em gatos", pontuou o administrador de Fernando de Noronha, Virgílio de Oliveira.

