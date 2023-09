Com recorde de público na Ilha, Sport goleia Londrina e segue na briga pelo título da Série B

A- A+

Em um sábado (23) de Ilha do Retiro lotada e com recorde de público do clube na Série B, o Sport bateu o Londrina pelo placar de 4x0, reassumindo a vice-liderança e se impondo como principal concorrente do Vitória pelo título da competição. Com gols de Jorginho, Labandeira, Michel Lima e Fábio Matheus, a equipe rubro-negra soube aproveitar os erros adversários para construir o placar elástico.

Empurrado pelo seu torcedor, logo aos cinco minutos o Sport teve o primeiro bom momento. Felipinho encontrou Jorginho, que saiu de frente para o gol, mas não finalizou bem e perdeu ótima oportunidade. Na sequência, o goleiro Neneca bobeou numa cobrança de falta, mas o atacante uruguaio Labandeira não conseguiu colocar em direção ao gol.

Passada a pressão inicial, o Londrina conseguiu amarrar o jogo depois dos 15 minutos e tentava sair nos contra-ataques. Os donos da casa passaram a ter poucas oportunidades, até que, aos 25 minutos, Alisson Cassiano ganhou disputa de cabeça e mandou a bola perto da trave direita da meta paranaense.

Num dos raros momentos em que os papéis se inverteram e que o Londrina teve mais a posse de bola, foi a vez do Sport testar uma contraofensiva. Jorginho iniciou o ataque lançando Labandeira, que cortou dois adversários e devolveu para o camisa 10 finalizar com classe, no ângulo do goleiro, para abrir o placar aos 31.

Cinco minutos depois, o Londrina flertou com o empate, Paulinho Mocellin mudou de lado e foi jogar pelo lado direito, o ex-Sport lançou na área e encontrou Iago Dias sozinho, que cabeceou no meio do gol, para a defesa de Denis.

Na volta do intervalo, o Londrina tentou surpreender logo de cara. Iago Dias recebeu dentro da área e girou já chutando, Denis fez grande defesa para evitar o empate. Depois de ter sido ameaçado, o Sport tratou de acalmar o jogo e contou com uma grande ajuda da defesa adversária. Lucas Mendes falhou ao tentar recuar para o goleiro, a bola sobrou para Labandeira, que, sozinho, só teve o trabalho de tirar do alcance de Neneca.

Perdendo por dois gols, o Tubarão se lançou ao ataque. Denis já tinha feito uma grande intervenção aos dez da segunda etapa, que resultou em escanteio. Depois da cobrança, Ariel aproveitou o rebote da cabeçada de Gabriel, mas o meia estava impedido e o gol foi anulado pelo VAR.

Os paranaenses tentavam, mas em momentos decisivos voltavam a cometer erros. Depois de uma cobrança de escanteio curta, Felipinho cruzou na área, a defesa bateu cabeça e a bola sobrou limpa para Michel ampliar o placar.

O rubro-negro continuou aproveitando as fraquezas do time adversário. Aos 40, Fábio Matheus subiu alto e aproveitou o cruzamento de Alan Ruiz após cobrança de escanteio. Goleada na Ilha do Retiro e placar fechado em 4x0.

Cenário da Série B

Com a derrota do Guarani para a equipe do CRB, mais cedo no sábado, o Sport retomou a vice-liderança da competição. Agora com 53 pontos, o Leão está dois pontos atrás do vitória. No outro lado da tabela, o Londrina permanece no Z4 com 21 pontos e na vice-lanterna.

Próximo confronto do Sport é diante do Avaí, na próxima sexta-feira (29), em Florianópolis, no Estádio da Ressacada. No mesmo dia, o time da Ilha torce contra o Vitória, que recebe o Tombense.

Ficha Técnica

Sport

Denis; Rosales, Sabino, Alisson Cassiano e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique (Felipe) e Jorginho (Diego Souza); Peglow (Michel), Labandeira (Fábio Matheus) e Vagner Love (Alan Ruiz) - Treinador: Enderson Moreira

Londrina

Neneca; Lucas Mendes (Igor França), Gabriel,Rafael Vaz e Marcos Pedro; João Paulo, Rodrigo (Gaúcho) e Ariel (Garraty); Paulinho Mocellin (Everton), Wiliam Barbio (Peu) e Iago Dias - Treinador: Roberto Fonseca

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA) e Daniel Henrique da Silva Andrade (ambos do DF)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

Gols: Jorginho aos 31 do 1T, Labandeira aos 5 do 2T, Michel aos 29 do 2T e Fábio Matheus aos 40 do 2T (Sport)

Cartão Amarelo: Rodrigo, Garraty e Gaúcho (L) Peglow e Alan Ruiz (S)

Público: 26.365

Renda: R$ 496.935,00

Veja também

Futebol Internacional Real Madrid visita Atlético no clássico da rodada no Espanhol; saiba onde assistir