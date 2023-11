A- A+

PE CUP Com recorde no número de times e atletas, PE CUP 2023 tem início no final de novembro Serão cerca de 5000 jogadores, entre 6 e 17 anos de idade, que vão disputar o torneio com 250 equipes inscritas

Com recorde de times e atletas inscritos, a 5ª edição da PE CUP chega à Arena de Pernambuco com status de “maior torneio de futebol 7 do Brasil”. Entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro, 250 equipes e 5.000 garotos com idades entre 6 e 17 anos correm atrás da bola em 12 categorias. No total, serão realizadas 527 partidas.

O lançamento oficial do evento será realizado nesta quinta-feira (16), a partir das 16h, no Auditório Capiba, na Uninassau, com a presença de equipes, atletas, personalidades do futebol, autoridades e imprensa.

No estádio que foi palco da Copa do Mundo-2014, a PE CUP vai reunir times de 11 estados brasileiros, além de representantes do Peru e da Colômbia. Com maior número de equipes e atletas, a expectativa é de arquibancadas cheias em 2023, superando o recorde de público estabelecido na edição do ano passado, quando mais de 40 mil pessoas circularam pelos seis dias do torneio.

“O fato de os números crescerem a cada edição é prova de que as equipes, os atletas e o público aprovam e confiam na PE CUP. Isso nos alegra, mas também nos enche de responsabilidade para realizarmos um campeonato cada vez melhor. Nosso time tem trabalhado muito para fazer uma super entrega em 2023 e para corresponder as expectativas”, afirmou Omar Ramos, presidente da Federação de Futebol 7 de Pernambuco (Fut7PE) e promotor da PE CUP.

Em sua 5ª edição, a PE CUP tem se consolidado em nível nacional como uma importante vitrine para que futuros craques mostrem o potencial que têm. Nesse ano, eles entrarão em campo em 12 categorias: Sub-6, Sub-7, Sub-8, Sub-9, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 e Sub-17. Como todos os times farão ao menos quatro partidas no evento, os garotos terão tempo de mostrar do que são capazes com a bola nos pés.

“A PE CUP nasceu para valorizar a base, para permitir que futuros craques mostrem o potencial que têm. Em 6 dias, 5.000 garotos terão a oportunidade de entrar em campo e sentir o prazer que é participar de um grande evento, em uma Arena de Copa do Mundo. Com certeza, esses dias ficarão guardados na memória de cada um deles e alimentarão seus sonhos no futebol”, disse Omar Ramos.

Uma das novidades da edição 2023 é a parceria com o Aplicativo Sr. Torcedor, que vai trazer facilidades e benefícios aos participantes e também aos familiares dos atletas. “O aplicativo vai ser o local onde todos vão poder comprar, além de ingressos, serviços como pacotes de fotografia e de fisioterapia. Além disso, vamos trazer uma cobertura especial da PE CUP com vídeos, notícias e estatísticas da competição. Tudo em tempo real”, explica Douglas Ferro, sócio fundador do Sr. Torcedor.

Os ingressos para a PE CUP serão vendidos exclusivamente pelo aplicativo Sr. Torcedor, disponível nas versões iOS e Android. Os pacotes para os 6 dias já estão disponíveis no App ao preço de R$ 60, enquanto os ingressos para cada dia do evento custam R$ 15.

Veja também

Santa Cruz Santa Cruz está perto de acertar com o treinador Itamar Schülle