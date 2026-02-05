A- A+

FUTEBOL Com reforços e mudanças internas, City se prepara para a era pós-Guardiola Técnico tem contrato até 2027, mas decisão sobre permanência segue em aberto

As chegadas de Antoine Semenyo e Marc Guéhi representam mais do que simples reforços para o Manchester City. Embora agreguem qualidade esportiva ao elenco comandado por Pep Guardiola, as contratações funcionam como um sinal claro de que o clube segue forte e ativo no mercado de transferências, mesmo em meio a um processo de transição que começa a se desenhar no Etihad Stadium.

Depois de uma década sob o comando de Guardiola — período marcado por domínio interno e protagonismo europeu —, a perspectiva de mudança assusta até os mais confiantes. Em um clube acostumado a vencer de forma contínua, qualquer ruptura tende a ser tratada com cautela. Ainda assim, nos bastidores, os primeiros movimentos indicam que o City já se prepara para um novo ciclo.

A renovação do elenco é visível. O clube abriu espaço para a possível saída de nomes históricos como Kevin De Bruyne, Kyle Walker e Ederson. Paralelamente, houve uma mudança estrutural nos escritórios: Txiki Begiristain, arquiteto do projeto esportivo ao lado de Guardiola, deixou o cargo, agora ocupado por Hugo Viana.





Essas alterações reforçam a percepção de que o clube passa por uma reorganização planejada, ainda que gradual, após anos de estabilidade e sucesso.

Guardiola e o futuro em aberto

Apesar de ter contrato até 30 de junho de 2027, o futuro de Guardiola voltou a ser tema recorrente na imprensa inglesa. A BBC apontou recentemente um cenário de incerteza em torno da permanência do treinador catalão, algo incomum no City desde sua chegada.

A renovação assinada em novembro de 2024 teve dois efeitos imediatos: garantiu a continuidade do técnico que redefiniu os padrões do futebol inglês e adiou a necessidade de buscar um sucessor no mercado. No entanto, a apenas 18 meses do fim do vínculo, o tema voltou à pauta. Fontes próximas ao clube indicam que Guardiola deve tomar uma decisão apenas ao término da temporada atual.

Caso opte por permanecer até o fim do contrato, uma nova renovação não está, neste momento, em discussão. Ainda assim, a diretoria considera fundamental mantê-lo pelo maior tempo possível. Publicamente, Guardiola tem reiterado que está satisfeito em Manchester, mas o City sabe que, quando esse ciclo se encerrar, a pressão por acertar o próximo passo será enorme.

