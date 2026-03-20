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Série B Com reforços na equipe, ESPN amplia cobertura da Série B Canal terá mais repórteres para acompanhar clubes de Santa Catarina, Ceará, Pernambuco, Alagoas e interior paulista

Com o início da Série B do Brasileiro marcado para este sábado (21), a ESPN reforçou a equipe para ampliar a cobertura da principal divisão de acesso do futebol nacional. Novos nomes chegaram ao canal para levar informações aos telespectadores, direto das cidades dos principais clubes presentes na competição.

Isabela Correa foi a escolhida para ficar em Santa Catarina, com todas as informações de Avaí e Criciúma. Já Raisa Martins ficará em Fortaleza, de olho em Fortaleza e Ceará, equipes que caíram para a Série B em 2025 e lutarão para voltar à elite neste ano.

Antônio Gabriel será o repórter com abertura em dois Estados. O profissional estará em Pernambuco na cola de Náutico e Sport. Além disso, também acompanhará o futebol de Alagoas, com o CRB.

“O torcedor pode esperar a profundidade que essas camisas tão tradicionais merecem. Vamos entregar conteúdo, informação e produção para todas as plataformas, das transmissões aos conteúdos digitais, sempre com presença no dia a dia dos clubes”, falou Antônio.

Dentro da cobertura da Série B, também haverá uma mudança regional. Com o Remo na Série A e o Paysandu na Terceira Divisão, Melbya Rolim deixa o Pará e passa a trabalhar com o futebol do paulista. A repórter estará acompanhando o quarteto Botafogo-SP, Novorizontino, Ponte Preta e São Bernardo.

Por fim, Felipe André seguirá em Goiânia. Assim como fez ao longo da última temporada, o jornalista estará junto com o trio Atlético Goianiense, Goiás e Vila Nova na nova luta pelo acesso.

A ESPN e o Disney+ Premium exibirão mais de 340 partidas da Série B em 2026. Além dos jornalistas in loco para acompanhar as equipes, o canal terá programas exclusivos para a competição, como o B de Bola e produções de pré e pós-jogo.

Para a edição 2026 do campeonato, a CBF alterou o formato da Série B. Além dos pontos corridos em dois turnos, a competição terá playoffs. Enquanto os dois primeiros colocados sobem direto para a Série A, os clubes que ficarem entre o terceiro e o sexto lugar definem as duas últimas vagas. Enquanto o terceiro encara o sexto, o quarto enfrenta o quinto.

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