Futebol Com regularização de Tosatti e pregando força dos Aflitos, Náutico busca vitória contra Caruaru City Timbu vem de derrota por 2x1 para o Central, na estreia do Campeonato Pernambucano

Está chegando o dia do reencontro entre Náutico, a torcida e os Aflitos. No primeiro jogo oficial como mandante em 2023, o Timbu recebe o Caruaru City, quarta (11), às 19h, pelo Campeonato Pernambucano. Confronto importante para os alvirrubros se recuperarem na tabela, após a derrota por 2x1 para o Central, e também para dar confiança no encontro que antecede o Clássico das Emoções do fim de semana, contra o Santa Cruz, no Arruda.

Jogar nos Aflitos é o trunfo dos alvirrubros para se recuperar no Estadual, garantiu o auxiliar-técnico do time, Pedro Gama. “Queremos construir essa relação com a torcida. Não só agora, mas também no ano inteiro. Temos de fazer nossa casa forte”, salientou.

O Náutico que vai entrar em campo diante do Caruaru City deve manter a mesma base do jogo anterior. Uma decisão “forçada” pela impossibilidade de escalar a força máxima do elenco. “Estamos pausados na evolução de equipe até que todas as regularizações aconteçam e as contratações fiquem aptas a jogar. Vamos procurar uma evolução com essa mesma equipe. Tenho que procurar soluções para vencer. Não adianta esperar e não somar pontos”, afirmou o técnico Dado Cavalcanti.

Sobre as regularizações, Dado ganhou uma boa notícia. O atacante Regis Tosatti teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está apto para entrar em campo. O mesmo, porém, não será possível ainda com o volante Juan Gauto e o atacante Paul Villero, que aguardam liberação para jogar.

