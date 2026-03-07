Com reservas, Arsenal sofre para eliminar time da 3ª divisão na Copa da Inglaterra
Líder da Premier League venceu o Mansfield Town e avançou para as quartas de final do torneio
O Arsenal, que entrou em campo com vários reservas, sofreu neste sábado (7) para vencer por 2 a 1 o modesto Mansfield Town, da terceira divisão, e avançar às quartas de final da Copa da Inglaterra.
Com um calendário sobrecarregado e o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões daqui a quatro dias contra o Bayer Leverkusen, o técnico dos 'Gunners', Mikel Arteta, decidiu poupar muitos dos titulares e quase pagou caro por isso.
Foi na metade do segundo tempo que Eberechi Eze, que havia entrado em campo pouco antes, decidiu o jogo com um chute potente, fechando o placar em 2 a 1.
Até então, o Mansfield estava conseguido segurar o Arsenal, que também não se parecia muito com o time que lidera o Campeonato Inglês.
O atual sexto colocado da terceira divisão criou algumas chances de gol no início da partida e também não se rendeu quando Noni Madueke abriu o placar para os londrinos pouco antes do intervalo.
O empate veio no início da segunda etapa com Will Evans, aproveitando um erro de passe do jovem Marli Salmon (16 anos).
Entre os jogadores que o Arsenal colocou em campo estava o meio-campista Max Dowman, que aos 16 anos e 66 dias se tornou o mais jovem a vestir a camisa do clube em um jogo da Copa da Inglaterra.