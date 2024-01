A- A+

Náutico Com responsabilidade de ser homem-gol, Paulo Sérgio se diz "motivado" para ajudar o Náutico Aos 34 anos, atacante poderá fazer sua estreia pelo clube nesta quinta-feira (18), diante do Afogados

De volta ao Náutico depois de 13 anos, o atacante Paulo Sérgio foi relacionado para a partida contra o Afogados, marcada para esta quinta-feira (18), às 19h, no Vianão. Apresentado de forma oficial pelo clube nesta quarta-feira (17), o jogador iniciou os trabalhos na última semana. Até por isso, deve iniciar o compromisso pela segunda rodada do Estadual entre os reservas. No entanto, se colocou à disposição de Allan Aal para ajudar a equipe.

O novo camisa 9 alvirrubro e o técnico, inclusive, trabalharam juntos na última temporada, no ABC. "Já estou apto, à disposição de toda comissão técnica, seja para começar jogando ou entrando durante a partida. O fato de já conhecer (Allan Aal) ajuda bastante. Sei a forma que ele gosta de jogar e trabalhar. Tenho certeza que juntos vamos conseguir grandes feitos aqui", salientou.

Responsável por ser o "homem-gol" do Náutico em 2024, Paulo Sérgio quase não fechou com o clube. Apesar de ter sido a primeira opção da diretoria, o atacante chegou a ser carta fora do baralho, após imbróglio que definiria sua saída do ABC. Posteriormente, com o pedido de Danrlei para deixar o Timbu, Paulo Sérgio voltou a ser pauta e acertou seu retorno.

Agora prestes a reestrear pelo clube, o atacante afirmou estar "confiante" para ajudar o Náutico durante o ano.

"Venho com a responsabilidade de ser o 9. Estou feliz, motivado, muito preparado e tenho certeza que junto com meus companheiros, sabendo que é um ano importante para a instituição, vamos conseguir grandes feitos. Estou confiante que vamos atingir os objetivos do clube e dar alegrias ao torcedor", enfatizou.

