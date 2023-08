A- A+

SANTA CRUZ Com retorno de Marino Abreu à presidência do CD do Santa Cruz, aumentam expectativas para AGE da SAF AGE para tratar sobre temática estava prevista para acontecer no dia 17 de junho, mas acabou suspensa

O retorno de Marino Abreu à cadeira da presidência do Conselho Deliberativo do Santa Cruz reflete também o aumento da expectativa para que, enfim, aconteça a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para tratativas voltadas à implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube.

Prevista para ser realizada no dia 17 de junho, a AGE acabou suspensa, em meio ao processo de Recuperação Judicial (RJ) em que o Tricolor se encontra. Uma outra ação por meio da Justiça foi a retirada de Marino Abreu do cargo, sob a alegação de tornar o ambiente político coral "mais leve". Ele, no entanto, conseguiu reverter isso no início deste mês.

A retomada da realização da AGE, já garantida por Abreu, teve início com um ofício assinado pelo conselheiro Jaime Fortunato de Lima.

No documento, ao qual a reportagem da Folha de Pernambuco teve acesso, Fortunato diz que "ante o cenário preocupante de incertezas e falta de esclarecimentos e informações acerca do processo de constituição da SAF, em face da necessidade latente em fazer com que o Santa Cruz Futebol Clube adote os melhores parâmetros para constituição de sua SAF, a verificação do atendimento ao pleito, hora verificado, apresenta-se como fundamental e imprescindível".

Veja também

Futebol Internacional Manchester United estreia na Premier League com vitória sobre Wolverhampton