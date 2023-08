A- A+

Futebol Com retorno de Neymar e sem Paquetá, Fernando Diniz convoca Seleção Brasileira Treinador também chamou atletas com quem trabalha atualmente no Fluminense, casos do zagueiro Nino e do volante André

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, convocou nesta sexta (18) 23 jogadores para os jogos contra a Bolívia , no dia 8 de setembro, em Belém, e contra o Peru , no dia 12 de setembro, em Lima, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A lista tem o retorno de Neymar, agora atleta do Al-Hilal, e dois atletas que trabalham atualmente com o comandante, no Fluminense, casos do zagueiro pernambucano Nino e do volante André. Investigado por violações de apostas, o meia Lucas Paquetá, do West Ham, foi cortado da convocação. Outro atleta do estado na lista é Joelinton, do Newcastle, foi mais uma vez chamado.



Sobre a presença de Neymar, Diniz destacou que a ida do atleta para a Arábia Saudita não fez o jogador sair do radar da Seleção."Ele externou o desejo de trabalharmos juntos e a vontade de repensar a passagem dele na Seleção. Conversei com ele, e ele se mostrou disposto e feliz. Em relação a ele, vocês já sabem o que penso. É um talento muito raro do futebol mundial. Acredito que ele merece, até o final da sua carreira, escrever o capítulo mais bonito dessa história, que eu acho que ainda não foi escrito", afirmou.

O treinador também confirmou que o meia do West Ham estava na lista, mas deixou a convocação após ser denunciado por violação esportivas na Inglaterra. "Paquetá estava na lista. É um jogador que gosto muito, mas é uma questão de preservação, que excede o futebol. "Quero deixá-lo mais à vontade para resolver isso. Tivemos estes problemas aqui no Brasil. Isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. É um jogador que eu adoro, embora nunca tenhamos trabalhado juntos. A CBF vai estar com as portas abertas para recebê-lo assim que ele resolver positivamente essas questões", apontou.

Um dos novatos na convocação foi o goleiro Bento, do Athletico.





Goleiros

Alisson (Liverpool-ING)

Bento (Athletico)

Ederson (Manchester City-ING)



Laterais

Danilo (Juventus-ITA)

Vanderson (Monaco-FRA)

Caio Henrique (Monaco-FRA)

Renan Lodi (Olympique de Marselha-FRA)



Zagueiro

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Ibañez (Al-Ahli-ARA)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Nino (Fluminense)



Meias

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Joelinton (Newcastle-ING)

Raphael Veiga (Palmeiras)



Atacantes

Antony (Manchester United-ING)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Matheus Cunha (Wolverhampton-ING)

Neymar Júnior (Al-Hilal-ARA)

Richarlison (Tottenham-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)

